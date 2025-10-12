Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ... तो पटाखों के ढेर पर बैठा है प्रयागराज, पहले सोरांव, फूलपर और अब हंडिया में 8 लाख कीमत का बरामद, 3 गिरफ्तार

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 01:36 PM (IST)

    प्रयागराज में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद हो रहा है। हंडिया पुलिस ने धोबहा रोड पर एक मकान में छापा मारकर 8 लाख रुपये के पटाखे जब्त किए और तीन लोगों को गिरफ्तार किया। ये पटाखे दीवाली पर बेचने के लिए जमा किए गए थे। इससे पहले फूलपुर और सोरांव में भी भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए थे, जिससे पता चलता है कि प्रयागराज पटाखों के ढेर पर बैठा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज के हंडिया पुलिस की गिरफ्त में आरोपित और जब्त। सौजन्य : पुलिस मीडिया सेल

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार में हंडिया पुलिस ने शनिवार देर रात बरौत कस्बा के धोबहा रोड स्थित एक मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद किया है। इसे भंडारण कर रखा गया था। पुलिस ने तीन आरोपितों को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि कम दाम पर वह कई दिनों से पटाखा खरीद कर इसका भंडारण कर रहे थे। दीपावली पर अधिक दाम पर इसे बेचा जाता।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    45 बोरी और कार्टून में 977 किलो पटाखा बरामद

    हंडिया पुलिस को शनिवार रात खबर मिली कि धोबहा रोड स्थित राधेश्याम मौर्य और घनश्याम मौर्य के मकान में भारी मात्रा में पटाखा रखा गया है। सूचना मिलते ही देर रात पुलिस टीम ने छापेमारी की। यहां से 45 बोरी और कार्टून में भरे 977 किलो पटाखा बरामद किया। मौके से राधे श्याम, घनश्याम मौर्य और रवि शंकर निवासी सदरेपुर हंडिया को गिरफ्तार किया। इसमें राधेश्याम और घनश्याम सगे भाई हैं।

    फूलपुर के बाबूगंज में 1096 किलो पटाखा जब्त हुआ था

    बता दें कि फूलपुर में 10 अक्टूबर को भारी मात्रा में पटाखा बरामद हुआ था। बाबूगंज स्थित आरके माल में भारी मात्रा में भंडारण कर पटाखा रखा गया था। 1096 किलो पटाखा के साथ दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

    फूलपुर के इस्माइलगंज में भी भंडारण किया गया था 

    इसके बाद 11 अक्टूबर को फूलपुर पुलिस ने ही इस्माइलगंज मुहल्ला से भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद किया था। उक्त मुहल्ला स्थित गोकुल गुप्ता के मकान के दो कमरे वसीम अहमद निवासी इस्माइलगंज कस्बा ने किराये पर ले रखा था। उसमें उसने भारी मात्रा में अवैध पटाखा का भंडारण किया था।

    29 बोरी और कार्टून में भरे थे 552 किलो पकड़ा था

    एसीपी विवेक यादव ने डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत को इसकी जानकारी दी, जिस पर छापेमारी का निर्देश दिया था। इसके बाद फूलपुर पुलिस ने उक्त मकान में छापेमारी की थी। यहां दो कमरे से 29 बोरी और कार्टून में भरे थे 552 किलो पटाखा बरामद किया गया था।

    पटाखा संग शोरा व बारूद भी मिला था

    वसीम अहमद को भी गिरफ्तार किया गया था। पटाखा के अलावा शोरा व बारूद भी बरामद किया गया था। तीन बम भी मिले थे। इसके एक दिन पहले फूलपुर पुलिस ने बाबूगंज स्थित आरके माल में अवैध तरीके से भंडारण किए गए करीब 10 लाख रुपये के पटाखे बरामद हुए थे। गिरिजाशंकर जायसवाल व अंश केसरवानी निवासी बाबूगंज पाली को गिरफ्तार किया गया था।

    सोरांव में पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस ने किया था 

    नौ अक्टूबर को सोरांव के शिवगढ़ में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस ने करते हुए डेढ़ कुंतल पटाखा और पटाखा बनाने में प्रयुक्त होने वाले बारूद को जब्त किया था। दो लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। पटाखे। 

    यह भी पढ़ें- दीपावली से पूर्व प्रयागराज में पटाखों का अवैध भंडारण, फूलपुर में फिर 5 लाख का जखीरा बरामद, एक गिरफ्तार

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज के फूलपुर में 10 लाख का अवैध पटाखा बरामद, दो गिरफ्तार, सस्ते में खरीद दीपावली पर महंगे में बेचते थे