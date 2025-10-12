... तो पटाखों के ढेर पर बैठा है प्रयागराज, पहले सोरांव, फूलपर और अब हंडिया में 8 लाख कीमत का बरामद, 3 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार में हंडिया पुलिस ने शनिवार देर रात बरौत कस्बा के धोबहा रोड स्थित एक मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद किया है। इसे भंडारण कर रखा गया था। पुलिस ने तीन आरोपितों को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि कम दाम पर वह कई दिनों से पटाखा खरीद कर इसका भंडारण कर रहे थे। दीपावली पर अधिक दाम पर इसे बेचा जाता।

45 बोरी और कार्टून में 977 किलो पटाखा बरामद हंडिया पुलिस को शनिवार रात खबर मिली कि धोबहा रोड स्थित राधेश्याम मौर्य और घनश्याम मौर्य के मकान में भारी मात्रा में पटाखा रखा गया है। सूचना मिलते ही देर रात पुलिस टीम ने छापेमारी की। यहां से 45 बोरी और कार्टून में भरे 977 किलो पटाखा बरामद किया। मौके से राधे श्याम, घनश्याम मौर्य और रवि शंकर निवासी सदरेपुर हंडिया को गिरफ्तार किया। इसमें राधेश्याम और घनश्याम सगे भाई हैं।

फूलपुर के बाबूगंज में 1096 किलो पटाखा जब्त हुआ था बता दें कि फूलपुर में 10 अक्टूबर को भारी मात्रा में पटाखा बरामद हुआ था। बाबूगंज स्थित आरके माल में भारी मात्रा में भंडारण कर पटाखा रखा गया था। 1096 किलो पटाखा के साथ दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

फूलपुर के इस्माइलगंज में भी भंडारण किया गया था इसके बाद 11 अक्टूबर को फूलपुर पुलिस ने ही इस्माइलगंज मुहल्ला से भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद किया था। उक्त मुहल्ला स्थित गोकुल गुप्ता के मकान के दो कमरे वसीम अहमद निवासी इस्माइलगंज कस्बा ने किराये पर ले रखा था। उसमें उसने भारी मात्रा में अवैध पटाखा का भंडारण किया था।

29 बोरी और कार्टून में भरे थे 552 किलो पकड़ा था एसीपी विवेक यादव ने डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत को इसकी जानकारी दी, जिस पर छापेमारी का निर्देश दिया था। इसके बाद फूलपुर पुलिस ने उक्त मकान में छापेमारी की थी। यहां दो कमरे से 29 बोरी और कार्टून में भरे थे 552 किलो पटाखा बरामद किया गया था।

पटाखा संग शोरा व बारूद भी मिला था वसीम अहमद को भी गिरफ्तार किया गया था। पटाखा के अलावा शोरा व बारूद भी बरामद किया गया था। तीन बम भी मिले थे। इसके एक दिन पहले फूलपुर पुलिस ने बाबूगंज स्थित आरके माल में अवैध तरीके से भंडारण किए गए करीब 10 लाख रुपये के पटाखे बरामद हुए थे। गिरिजाशंकर जायसवाल व अंश केसरवानी निवासी बाबूगंज पाली को गिरफ्तार किया गया था।