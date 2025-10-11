Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपावली से पूर्व प्रयागराज में पटाखों का अवैध भंडारण, फूलपुर में फिर 5 लाख का जखीरा बरामद, एक गिरफ्तार

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:53 PM (IST)

    फूलपुर पुलिस ने इस्माइलगंज मोहल्ले में एक घर पर छापा मारकर 5 लाख रुपये के अवैध पटाखे जब्त किए। वसीम अहमद नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने पटाखे किराए के कमरे में जमा किए थे और उन्हें महंगे दामों पर बेच रहा था। पुलिस ने 552 किलो पटाखे, शोरा, बारूद और तीन बम बरामद किए। हाल ही में, फूलपुर पुलिस ने 10 लाख के पटाखे जब्त किए और सोरांव में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज के फूलपुर पुलिस ने जब्त किए लाखों रुपये के पटाखे। फोटो : पुलिस मीडिया सेल

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार क्षेत्र के इस्माइलगंज मुहल्ला स्थित एक मकान में शनिवार सुबह छापेमारी कर फूलपुर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद किया। यहां से एक आरोपित को भी पकड़ा गया। बरामद पटाखा की अनुमानित कीमत पांच लाख रुपये बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो सप्ताह से कर रहा था पटाखों का भंडारण

    पूछताछ में पकड़े गए आरोपित ने पुलिस को बताया कि वह दो सप्ताह पूर्व से ही सस्ते दाम पर पटाखा खरीदकर भंडारण कर रहा था। दीपावली पर्व के मद्देनजर इसके साथ ही वह अपने साथियों की मदद से इसे अधिक दाम पर बेचते हुए अच्छा लाभ कमा रहा था।

    किराए के मकान में पटाखों का अवैध भंडारण 

    एसीपी फूलपुर विवेक यादव को खबर मिली कि इस्माइलगंज मुहल्ला स्थित गोकुल गुप्ता के मकान के दो कमरे वसीम अहमद निवासी इस्माइलगंज कस्बा ने किराये पर ले रखा है। उसमें उसने भारी मात्रा में अवैध पटाखा का भंडारण किया है।

    बारियों और कार्टून में भरे थे 552 किलो पटाखा

    एसीपी ने डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुनावत को इसकी जानकारी दी, जिस पर छापेमारी का निर्देश दिया है। इसके बाद फूलपुर पुलिस ने उक्त मकान में छापेमारी की। यहां दो कमरे से 29 बोरी और कार्टून में भरे थे 552 किलो पटाखा बरामद किया गया। यहां वसीम अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया।

    शोरा, बारूद व तीन बम भी बरामद

    एसीपी फूलपुर विवेक यादव ने बताया कि पटाखा के अलावा शोरा व बारूद भी बरामद किया गया है। तीन बम भी मिले हैं। पुलिस इसके अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। साथ ही अन्य संभावित स्थानों पर छापेमारी की जा रही है, जहां पटाखों का भंडारण हो सकता है। 

    एक दिन पूर्व फूलपुर में 10 लाख के जब्त किए थे पटाखे

    इसके एक दिन पहले फूलपुर पुलिस ने बाबूगंज स्थित आरके माल में अवैध तरीके से भंडारण किए गए करीब दस लाख रुपये के पटाखे बरामद हुए थे। गिरिजाशंकर जायसवाल व अंश केसरवानी निवासी बाबूगंज पाली को गिरफ्तार किया गया था।

    पिछले दिनों सोरांव से अवैध पटाखा फैक्ट्री पकड़ी थी

    जबकि नौ अक्टूबर को सोरांव के शिवगढ़ में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस ने करते हुए डेढ़ कुंतल पटाखा और पटाखा बनाने में प्रयुक्त होने वाले बारूद को जब्त किया था। दो लोग गिरफ्तार भी किए गए थे।

    यह भी पढ़ें- Prayagraj News : साली से शादी न होने पर जीजा बना हैवान, चाकू से भाई-बहन की निर्मम हत्या की, सास को किया घायल

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज के फूलपुर में 10 लाख का अवैध पटाखा बरामद, दो गिरफ्तार, सस्ते में खरीद दीपावली पर महंगे में बेचते थे