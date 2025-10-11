दीपावली से पूर्व प्रयागराज में पटाखों का अवैध भंडारण, फूलपुर में फिर 5 लाख का जखीरा बरामद, एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार क्षेत्र के इस्माइलगंज मुहल्ला स्थित एक मकान में शनिवार सुबह छापेमारी कर फूलपुर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद किया। यहां से एक आरोपित को भी पकड़ा गया। बरामद पटाखा की अनुमानित कीमत पांच लाख रुपये बताई जा रही है।

दो सप्ताह से कर रहा था पटाखों का भंडारण पूछताछ में पकड़े गए आरोपित ने पुलिस को बताया कि वह दो सप्ताह पूर्व से ही सस्ते दाम पर पटाखा खरीदकर भंडारण कर रहा था। दीपावली पर्व के मद्देनजर इसके साथ ही वह अपने साथियों की मदद से इसे अधिक दाम पर बेचते हुए अच्छा लाभ कमा रहा था।

किराए के मकान में पटाखों का अवैध भंडारण एसीपी फूलपुर विवेक यादव को खबर मिली कि इस्माइलगंज मुहल्ला स्थित गोकुल गुप्ता के मकान के दो कमरे वसीम अहमद निवासी इस्माइलगंज कस्बा ने किराये पर ले रखा है। उसमें उसने भारी मात्रा में अवैध पटाखा का भंडारण किया है।

बारियों और कार्टून में भरे थे 552 किलो पटाखा एसीपी ने डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुनावत को इसकी जानकारी दी, जिस पर छापेमारी का निर्देश दिया है। इसके बाद फूलपुर पुलिस ने उक्त मकान में छापेमारी की। यहां दो कमरे से 29 बोरी और कार्टून में भरे थे 552 किलो पटाखा बरामद किया गया। यहां वसीम अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया।

शोरा, बारूद व तीन बम भी बरामद एसीपी फूलपुर विवेक यादव ने बताया कि पटाखा के अलावा शोरा व बारूद भी बरामद किया गया है। तीन बम भी मिले हैं। पुलिस इसके अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। साथ ही अन्य संभावित स्थानों पर छापेमारी की जा रही है, जहां पटाखों का भंडारण हो सकता है।

एक दिन पूर्व फूलपुर में 10 लाख के जब्त किए थे पटाखे इसके एक दिन पहले फूलपुर पुलिस ने बाबूगंज स्थित आरके माल में अवैध तरीके से भंडारण किए गए करीब दस लाख रुपये के पटाखे बरामद हुए थे। गिरिजाशंकर जायसवाल व अंश केसरवानी निवासी बाबूगंज पाली को गिरफ्तार किया गया था।