प्रयागराज में कांग्रेस का हल्लाबोल, घेराव करने भाजपा कार्यालय जाते समय पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर रोका, सड़क पर बैठे नेता

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नेशनल हेराल्ड मामले में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अदालत से आए फैसले के बाद प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) की कार्यवाई को लेकर कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। गुरुवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आवाहन पर देश भर में कांग्रेसी सड़कों पर उतर कर हल्लाबोल प्रदर्शन किया।

पुलिस ने रोका तो सड़क पर बैठ गए कांग्रेस नेता इसी क्रम में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त अध्यक्ष और पदाधिकारीयों ने सिविल लाइंस स्थित सुभाष चौराहे से भाजपा कार्यालय तक घेराव करने निकले नेताओं को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर रास्ते में ही रोक लिया। इससे आक्रोषित नेताओं ने सड़क पर बैठकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीयों के समझाने के बाद सड़क से हटे।

बोले- अदालत के फैसले ने भाजपा सरकार का झूठ खोला शहर अध्यक्ष फुजैल हाशमी और प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी ने इस मामले पर अदालत के इंकार किए जाने का हवाला दिया। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ धनशोधन से जोड़कर उन्हें और पार्टी को बदनाम कर रही है। पार्टी प्रवक्ता हसीब अहमद ने कहा की नेशनल हेराल्ड का मामला पूरी तरह से फर्जी और राजनीति से प्रेरित था। अदालत के फैसले ने भाजपा सरकार के झूठ का राजफाश किया।