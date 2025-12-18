Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज में कांग्रेस का हल्लाबोल, घेराव करने भाजपा कार्यालय जाते समय पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर रोका, सड़क पर बैठे नेता

    By SHARAD DWIVEDIEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:52 PM (IST)

    प्रयागराज में कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के विरोध में हल्लाबोल प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अदालत के फ ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज में नेशनल हेराल्ड मामले पर भाजपा कार्यालय का घेराव करने जाते समय रास्ते में ही रोकती पुलिस। जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नेशनल हेराल्ड मामले में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अदालत से आए फैसले के बाद प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) की कार्यवाई को लेकर कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। गुरुवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आवाहन पर देश भर में कांग्रेसी सड़कों पर उतर कर हल्लाबोल प्रदर्शन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने रोका तो सड़क पर बैठ गए कांग्रेस नेता 

    इसी क्रम में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त अध्यक्ष और पदाधिकारीयों ने सिविल लाइंस स्थित सुभाष चौराहे से भाजपा कार्यालय तक घेराव करने निकले नेताओं को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर रास्ते में ही रोक लिया। इससे आक्रोषित नेताओं ने सड़क पर बैठकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीयों के समझाने के बाद सड़क से हटे।

    बोले- अदालत के फैसले ने भाजपा सरकार का झूठ खोला 

    शहर अध्यक्ष फुजैल हाशमी और प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी ने इस मामले पर अदालत के इंकार किए जाने का हवाला दिया। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ धनशोधन से जोड़कर उन्हें और पार्टी को बदनाम कर रही है। पार्टी प्रवक्ता हसीब अहमद ने कहा की नेशनल हेराल्ड का मामला पूरी तरह से फर्जी और राजनीति से प्रेरित था। अदालत के फैसले ने भाजपा सरकार के झूठ का राजफाश किया।

    प्रदर्शन में इन नेताओं की रही उपस्थिति

    प्रदर्शन के दौरान शहर अध्यक्ष फुजैल हाशमी, यमुनापार अध्यक्ष अशोक पटेल, गंगापार अध्यक्ष अशफाक अहमद, मुकुंद तिवारी, हरिकेश त्रिपाठी, हसीब अहमद, संजय तिवारी, परवेज सिद्दीकी, सुनील पाण्डेय, किशोर वार्ष्णेय, अरशद अली, मुन्ना उपाध्याय, महेन्द्र सिंह, विशाल सोनकर, राकेश श्रीवास्तव, जीतेन्द्र राय, राजू सिंह, प्रतिमा त्रिपाठी, प्रदीप द्विवेदी समेत आदि लोग मौजूद रहें।

    यह भी पढ़ें- नियमित करने की मांग को लेकर प्रयागराज में आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर, काम बंद कर कलेक्ट्रेट में जुटीं, किया प्रदर्शन

    यह भी पढ़ें- SIR in Prayagraj : एएसडी वोटर्स कम कराने को आयोग के वरिष्ठ उपायुक्त समेत उच्चाधिकारी पहुंचे संगम नगरी, की समीक्षा