Prayagraj Cold Wave Alert : संगमनगरी में अभी और पड़ेगी ठंड, IMD ने जारी किया अलर्ट; विभागों ने भी कसी कमर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Cold Wave Alert ठंड बढ़ने को लेकर सतर्कता के निर्देश जारी हुए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ के पत्र पर जिला प्रशासन की ओर विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शीतलहरी न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के संबंध में जारी एडवाइजरी के क्रियान्वयन के निर्देश भी जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने नगर निगम को निर्देशित किया Prayagraj Cold Wave Alert भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) द्वारा प्रयागराज समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में शीतलहर व कड़ाके की ठंड की संभावना व्यक्त की गई है। इसके तहत ही जिला प्रशासन ने नगर निगम को रैन बसेरों का प्रबंधन एवं स्थिति की समीक्षा आवश्यक सुविधाएं कंबल, तख्त, बड़े गद्दे, पिलो, बेडशीट, कुर्सी-मेज, दैनिक रजिस्टर, बाल्टी-मग, पुरुष-महिला के अलग टायलेट व बाथरूम, अलाव, केयर टेकर रखने के निर्देश दिए हैं।

रैन बसेरों में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हो Prayagraj Cold Wave Alert विद्युत विभाग को रैन बसेरों में बिजली की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शीतलहर से बचाव के लिए जागरूक करने को कहा गया है।

स्वास्थ्य विभाग दवा, कंबल, हीटर की करे व्यवस्था Prayagraj Cold Wave Alert स्वास्थ्य विभाग को आश्रय स्थलों, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवा, कंबल, हीटर की व्यवस्था करने को कहा गया है। राजस्व एवं राहत विभाग को अत्यधिक ठंड से प्रभावित कमजोर वर्गों के लिए राहत सामग्री की तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।