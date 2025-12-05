सगाई के कार्यक्रम में मचा हंगामा, लड़की के जीजा ने कर दी ऐसी हरकत कि सभी रह गए हतप्रभ, रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया

संसू, जागरण, मड़वा (प्रयागराज)। एक युवक की घटिया हरकत ने शादी जैसे पवित्र बंधन को तोड़ दिया। यह युवक और कोई नहीं बल्कि लड़की का जीजा था। सगाई की रश्म में उसने ऐसी घटिया हरकत कर दी कि कार्यक्रम में मौजूद दोनों पक्षों के लोग अवाक रह गए। फिर क्या था लड़के पक्ष को यह बात नागवार गुजरी और बनने से पहले ही रिश्ता टूट गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साली पर सिंदूर फेंक दिया सरायममरेज क्षेत्र के एक गांव में दो दिसंबर को एक युवती की सगाई का कार्यक्रम चल रहा था। समारोह में जंघई क्षेत्र में रहने वाली युवती के जीजा की करतूत ने सबको सन्न कर दिया। जब वर पक्ष के लोग युवती को अंगूठी देने के लिए बढ़े, तभी उसने अचानक अपनी साली पर सिंदूर फेंक दिया। उसकी इस बदतमीजी से संशकित होकर लड़के वालों ने सगाई का कार्यक्रम रोकने के साथ ही रिश्ता भी तोड़ दिया।

बाइक छोड़कर फरार, केस दर्ज, हुई गिरफ्तारी हंगामा मचने पर युवती का जीजा अपनी बाइक छोड़कर भाग गया। किशोरी के पिता की तहरीर पर सरायममरेज पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसका शांति भंग के आरोप में चालान कर दिया गया।

लड़की को अंगूठी देने की हो रही थी रश्म बताया जाता है कि सगाई समारोह चल रहा था। घर की महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। युवती को अंगूठी देने की रस्म शुरू होने वाली थी। वर पक्ष के लोग अंगूठी लेकर आगे बढ़े ही थे कि महिलाओं को युवती का जीजा अपशब्द कहने लगा। यही नहीं अपनी साली के ऊपर उसने सिंदूर फेंक दिया, जिससे खलबली मच गई।