    सगाई के कार्यक्रम में मचा हंगामा, लड़की के जीजा ने कर दी ऐसी हरकत कि सभी रह गए हतप्रभ, रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    प्रयागराज के सराय ममरेज इलाके में एक सगाई समारोह में उस समय हंगामा मच गया जब लड़की के जीजा ने अपनी साली पर सिंदूर डाल दिया। इस हरकत से लड़के वाले नारा ...और पढ़ें

    प्रयागराज के सराय ममरेज के एक गांव में जीजा की घिनौनी हरकत ने लड़की की सगाई तोड़ दी।

    संसू, जागरण, मड़वा (प्रयागराज)। एक युवक की घटिया हरकत ने शादी जैसे पवित्र बंधन को तोड़ दिया। यह युवक और कोई नहीं बल्कि लड़की का जीजा था। सगाई की रश्म में उसने ऐसी घटिया हरकत कर दी कि कार्यक्रम में मौजूद दोनों पक्षों के लोग अवाक रह गए। फिर क्या था लड़के पक्ष को यह बात नागवार गुजरी और बनने से पहले ही रिश्ता टूट गया। 

    साली पर सिंदूर फेंक दिया 

    सरायममरेज क्षेत्र के एक गांव में दो दिसंबर को एक युवती की सगाई का कार्यक्रम चल रहा था।  समारोह में जंघई क्षेत्र में रहने वाली युवती के जीजा की करतूत ने सबको सन्न कर दिया। जब वर पक्ष के लोग युवती को अंगूठी देने के लिए बढ़े, तभी उसने अचानक अपनी साली पर सिंदूर फेंक दिया। उसकी इस बदतमीजी से संशकित होकर लड़के वालों ने सगाई का कार्यक्रम रोकने के साथ ही रिश्ता भी तोड़ दिया।

    बाइक छोड़कर फरार, केस दर्ज, हुई गिरफ्तारी

    हंगामा मचने पर युवती का जीजा अपनी बाइक छोड़कर भाग गया। किशोरी के पिता की तहरीर पर सरायममरेज पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसका शांति भंग के आरोप में चालान कर दिया गया।

    लड़की को अंगूठी देने की हो रही थी रश्म 

    बताया जाता है कि सगाई समारोह चल रहा था। घर की महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। युवती को अंगूठी देने की रस्म शुरू होने वाली थी। वर पक्ष के लोग अंगूठी लेकर आगे बढ़े ही थे कि महिलाओं को युवती का जीजा अपशब्द कहने लगा। यही नहीं अपनी साली के ऊपर उसने सिंदूर फेंक दिया, जिससे खलबली मच गई।

    खुशी का माहौल सन्नाटे में बदल गया 

    परिवार के लोगों ने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। इस घटना से वर पक्ष के लोग हतप्रभ रह गए और सगाई तोड़कर लौट गए। समारोह का माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। युवती के पिता ने कहा कि आरोपित उनका बड़ा दामाद है और उससे इस तरह के कृत्य की उम्मीद नहीं थी।

