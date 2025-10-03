प्रयागराज में ऐतिहासिक भरत मिलाप आज रात, चौक क्षेत्र रोशनी से नहा उठेगा, चारों भाइयों का मिलन देखेंगे हजारों श्रद्धालु
प्रयागराज में शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि से दशमी तक अलग-अलग क्षेत्रों में आकर्षक रामदल निकाला जाता है। वहीं एकादशी के दिन यानी विजयदशमी के दूसरे दिन चौक इलाके में ऐतिहासिक भरत मिलाप का भी आयोजन होता है। यह आयोजन आज रात में होगा। मार्गों के दोनों ओर आकर्षक बिजली सजावट के बीच श्रीरामलक्ष्मणभरत और शत्रुघ्न का मिलन होगा। इसे देखने हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहेंगे।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। वह शुभ घड़ी आने वाली है, जब श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का मिलन होगा। जी हां, प्रयागराज के चौक इलाके में आज यानी शुक्रवार की रात भरत मिलाप का भावपूर्ण मंचन किया जाएगा। इस दौरान मार्ग को आकर्षक बिजली की रोशनी से सजाया गया है।
प्रयागराज में शारदीय नवरात्र की पंचमी की तिथि पर शहर के अल्लापुर का रामदल निकाला जाता है। इसके दूसरे दिन षष्ठी पर सिविल लाइंस का भव्य रामदल निकलता है। सप्तमी तिथि पर दारागंज का रामदल और मधवापुर बैरहना का हनुमान दल सड़कों की शोभा बढ़ाता है। अष्टमी के दिन कटरा का रामदल निकाला जाता है।
नवमी तिथि पर श्री महंत बाबा हाथीराम पजावा का ऐतिहासिक रामदल विभिन्न मार्गों से निकलता है। इसके बाद विजयदशमी के अवसर पर ऐतिहासिक श्री पथरचट्टी का रामदल चौक समेत पुराने शहर की सड़कों तक देर रात तक निकलता है। इन दलों के साथ ही आकर्षक शृंगार और कलात्मक चौकियां भी निकाली जाती हैं, जिसे देखने के लिए बिजली छटा के बीच हजारों की भीड़ जुटती है।
इसके बाद दशहरा के दूसरे दिन एकादशी के दिन बिजली सजावट के बीच चौक इलाके में आज शुक्रवार की रात श्री महंत बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी और श्री पथरचट्टी रामलीला कमेटी की ओर से भरत मिलाप का आयोजन होगा।
विजय दशमी के दूसरे दिन भरत मिलाप की ऐतिहासिक परंपरा है। इसमें दोनों ही कमेटियों के राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की सवारी आएगी, दोनों के अलग-अलग मंच सजेंगे। इनमें चारों भाई आपस में गले मिलेंगे और उन पर पुष्पवर्षा होगी। इसके अलावा मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी।
