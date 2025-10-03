प्रयागराज में ऐतिहासिक भरत मिलाप आज रात, चौक क्षेत्र रोशनी से नहा उठेगा, चारों भाइयों का मिलन देखेंगे हजारों श्रद्धालु

प्रयागराज में शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि से दशमी तक अलग-अलग क्षेत्रों में आकर्षक रामदल निकाला जाता है। वहीं एकादशी के दिन यानी विजयदशमी के दूसरे दिन चौक इलाके में ऐतिहासिक भरत मिलाप का भी आयोजन होता है। यह आयोजन आज रात में होगा। मार्गों के दोनों ओर आकर्षक बिजली सजावट के बीच श्रीरामलक्ष्मणभरत और शत्रुघ्न का मिलन होगा। इसे देखने हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहेंगे।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। वह शुभ घड़ी आने वाली है, जब श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का मिलन होगा। जी हां, प्रयागराज के चौक इलाके में आज यानी शुक्रवार की रात भरत मिलाप का भावपूर्ण मंचन किया जाएगा। इस दौरान मार्ग को आकर्षक बिजली की रोशनी से सजाया गया है।

