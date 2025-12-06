संगम नगरी के गुरुजी गांव का भ्रमण कर अभिभावकों से करेंगे संवाद, बेसिक स्कूलों के शिक्षकों को माह में दो दिन ऐसा करना होगा
प्रयागराज में बेसिक स्कूलों के शिक्षकों को महीने में दो दिन गांव का भ्रमण करके अभिभावकों से संवाद करना होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षाधिकारिय ...और पढ़ें
जागरण संवादाता, प्रयागराज। बेसिक स्कूलों के शिक्षकों को अब महीने में कम से कम दो दिन गांव का भ्रमण करना होगा। इस बीच वे अभिभावकों से संवाद करेंगे। बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजने का आग्रह करने के साथ उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह की परेशानी हो रही है इस विषय पर भी चर्चा करेंगे।
बीएसए ने खंड शिक्षाधिकारियों को दिया निर्देश
यह निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को दिया है। कहा है कि शिक्षकों की शिकायत मिली है कि वे अधिकांश समय मोबाइल देखने में बिताते हैं। शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे। अभिभावकों से भी संवाद टूट रह है। इस दिशा में सकारात्मक बदलाव लाया जाए।
भाकियू के ज्ञापन का असर
खंड शिक्षाधिकारियों के लिए जारी निर्देश में बीएसए ने बताया है कि पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियर (अ.) की ओर से ज्ञापन दिया गया था। उसमें कहा गया कि प्राइमरी स्तर के अधिकांश विद्यालय के अध्यापक, अध्यापिकाएं प्राइमरी स्तर की शिक्षा को बिल्कुल नीचले स्तर तक गिरा चुके हैं। वह स्कूलों में आकर निरंतर मोबाइल देखने का काम करते हैं। समय बिता कर अपने घर चले जाते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए समग्र प्रयास की आवश्यकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।