संगम नगरी के गुरुजी गांव का भ्रमण कर अभिभावकों से करेंगे संवाद, बेसिक स्कूलों के शिक्षकों को माह में दो दिन ऐसा करना होगा

जागरण संवादाता, प्रयागराज। बेसिक स्कूलों के शिक्षकों को अब महीने में कम से कम दो दिन गांव का भ्रमण करना होगा। इस बीच वे अभिभावकों से संवाद करेंगे। बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजने का आग्रह करने के साथ उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह की परेशानी हो रही है इस विषय पर भी चर्चा करेंगे।

बीएसए ने खंड शिक्षाधिकारियों को दिया निर्देश यह निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को दिया है। कहा है कि शिक्षकों की शिकायत मिली है कि वे अधिकांश समय मोबाइल देखने में बिताते हैं। शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे। अभिभावकों से भी संवाद टूट रह है। इस दिशा में सकारात्मक बदलाव लाया जाए।