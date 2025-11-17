Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज में एटीएस यूनिट और ईवीएम वेयर हाउस की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, माफिया अतीक के रिश्तेदार का अवैध कब्जा था

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:55 PM (IST)

    प्रयागराज में एटीएस यूनिट और ईवीएम वेयरहाउस की जमीन को माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार मोहम्मद जैद के कब्जे से मुक्त कराया गया। जैद ने नाले और चकमार्ग की जमीन पर कब्जा करके प्लाटिंग कर दी थी। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। सदर तहसीलदार की जांच में पाया गया कि जैद ने अन्य लोगों के साथ मिलकर सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध कब्जा किया था, जिसकी कीमत लगभग छह करोड़ रुपये आंकी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज जिला प्रशासन ने माफिया अतीक के रिश्तेदार से एटीएस और ईवीएम वेयरहाउस की जमीन कब्जा मुक्त कराई। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार मोहम्मद जैद द्वारा कब्जा की गई एटीएस यूनिट, ईवीएम वेयरहाउस व कन्हा गोशाला की जमीन को जिला प्रशासन ने मुक्त करा दिया है। लगभग एक हफ्ते तक चली कार्रवाई में जमीन का समतलीकरण भी करा दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जमीन पर कब्जा करके प्लाटिंग कर दी

    कुछ वर्ष पहले तक माफिया तथा उसके गुर्गों की उनकी दबंगई इतनी बढ़ गई थी कि शहर पश्चिमी क्षेत्र में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की यूनिट स्थापित करने के लिए आरक्षित जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग कर दी। नालों और चकमार्गों पर कब्जा कर प्लाटों की बिक्री कर दी गई।

    डीएम का सरकारी जमीनों पर कब्जा के खिलाफ अभियान

    डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर सरकारी जमीनों पर कब्जा के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत सदर तहसीलदार अनिल कुमार पाठक की जांच में यह प्रकरण पकड़ा गया। एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह के निर्देश पर 16 अक्टूबर को लेखपाल सुधीर कुमार व अनूप कुमार ने पुरामुफ्ती थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

    कब्जा जमीन की 6 करोड़ आंकी गई कीमत

    मरियाडिह और रसूलपुर काशीपुर गांव की कुल 22 अराजियों की लगभग साढ़े सात बीघा जमीन पर कब्जे का यह मामला था, जिसकी कीमत लगभग छह करोड़ रुपये आंकी गई थी। इनमें सरकारी और निजी जमीन शामिल थी।

    तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ 

    तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के मुताबिक अतीक अहमद के रिश्तेदार मोहम्मद जैद पुत्र अब्दुल खालिद निवासी अल्का विहार, पोंगहट, धूमनगंज ने अपने भाई जसीम अहमद, करीबी राहिल सिद्दीकी निवासी कटघर, महमूद अख्तर निवासी अटरामपुर नवाबगंज, अबू जैद निवासी अल्का विहार कालोनी, दिलशाद व धीरेंद्र प्रताप सिंह के साथ मिलकर जमीनों पर कब्जा कर उन पर प्लाटिंग की और कुछ प्लाट की बिक्री कर दी।

    क्या बोले एसडीएम 

    जैद ने एक विधायक की पत्नी से खरीदी गई जमीन के आसपास की भूमि पर भी कब्जा कर लिया, जिसे अपनी जमीन बताकर प्लाटिंग कर दी। एसडीएम ने बताया कि कब्जा की गई जमीनों को मुक्त करा लिया गया है और संबंधित विभागों को पत्र भेजकर इसकी सूचना भी दे दी गई है।

    यह भी पढ़ें- जज बोल रहा हूं ... महिला की ड्यूटी एसआइआर से हटा दीजिए, ऐसी काल के माध्यम से अनुचित कार्य के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में भू-माफिया ने बेच दी करोड़ों की सरकारी जमीन, SIT के निर्देश पर मुकदमा दर्ज, अभी और लोगों पर होगी कार्रवाई