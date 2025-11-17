प्रयागराज में एटीएस यूनिट और ईवीएम वेयर हाउस की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, माफिया अतीक के रिश्तेदार का अवैध कब्जा था

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार मोहम्मद जैद द्वारा कब्जा की गई एटीएस यूनिट, ईवीएम वेयरहाउस व कन्हा गोशाला की जमीन को जिला प्रशासन ने मुक्त करा दिया है। लगभग एक हफ्ते तक चली कार्रवाई में जमीन का समतलीकरण भी करा दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जमीन पर कब्जा करके प्लाटिंग कर दी कुछ वर्ष पहले तक माफिया तथा उसके गुर्गों की उनकी दबंगई इतनी बढ़ गई थी कि शहर पश्चिमी क्षेत्र में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की यूनिट स्थापित करने के लिए आरक्षित जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग कर दी। नालों और चकमार्गों पर कब्जा कर प्लाटों की बिक्री कर दी गई।

डीएम का सरकारी जमीनों पर कब्जा के खिलाफ अभियान डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर सरकारी जमीनों पर कब्जा के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत सदर तहसीलदार अनिल कुमार पाठक की जांच में यह प्रकरण पकड़ा गया। एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह के निर्देश पर 16 अक्टूबर को लेखपाल सुधीर कुमार व अनूप कुमार ने पुरामुफ्ती थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

कब्जा जमीन की 6 करोड़ आंकी गई कीमत मरियाडिह और रसूलपुर काशीपुर गांव की कुल 22 अराजियों की लगभग साढ़े सात बीघा जमीन पर कब्जे का यह मामला था, जिसकी कीमत लगभग छह करोड़ रुपये आंकी गई थी। इनमें सरकारी और निजी जमीन शामिल थी।

तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के मुताबिक अतीक अहमद के रिश्तेदार मोहम्मद जैद पुत्र अब्दुल खालिद निवासी अल्का विहार, पोंगहट, धूमनगंज ने अपने भाई जसीम अहमद, करीबी राहिल सिद्दीकी निवासी कटघर, महमूद अख्तर निवासी अटरामपुर नवाबगंज, अबू जैद निवासी अल्का विहार कालोनी, दिलशाद व धीरेंद्र प्रताप सिंह के साथ मिलकर जमीनों पर कब्जा कर उन पर प्लाटिंग की और कुछ प्लाट की बिक्री कर दी।