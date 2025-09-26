Allahabad University में नवप्रवेशी छात्रों के लिए SSL छात्रावास का कटआफ जारी, SCV छात्रावास की प्रवेश तिथि घोषित

Allahabad University में सत्र 2025-26 के लिए छात्रावास आवंटन प्रक्रिया तेज हो गई है। सर सुंदर लाल छात्रावास ने तीसरी कटआफ सूची जारी की है जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए कटआफ अंक घोषित किए गए हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा छात्रावास में प्रवेश 6 से 10 अक्टूबर तक होंगे। इसके लिए छात्रों को मूल प्रमाण पत्र और माता-पिता का पहचान पत्र लाना होगा।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Allahabad University में स्नातक प्रथम वर्ष सत्र 2025-26 के नवप्रवेशी छात्रों के लिए छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया तेज हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सर सुंदर लाल छात्रावास (SSL) और श्याम जी कृष्ण वर्मा (SGV) पुरुष छात्रावास में प्रवेश से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी की है।

