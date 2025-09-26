Allahabad University में नवप्रवेशी छात्रों के लिए SSL छात्रावास का कटआफ जारी, SCV छात्रावास की प्रवेश तिथि घोषित
Allahabad University में सत्र 2025-26 के लिए छात्रावास आवंटन प्रक्रिया तेज हो गई है। सर सुंदर लाल छात्रावास ने तीसरी कटआफ सूची जारी की है जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए कटआफ अंक घोषित किए गए हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा छात्रावास में प्रवेश 6 से 10 अक्टूबर तक होंगे। इसके लिए छात्रों को मूल प्रमाण पत्र और माता-पिता का पहचान पत्र लाना होगा।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Allahabad University में स्नातक प्रथम वर्ष सत्र 2025-26 के नवप्रवेशी छात्रों के लिए छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया तेज हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सर सुंदर लाल छात्रावास (SSL) और श्याम जी कृष्ण वर्मा (SGV) पुरुष छात्रावास में प्रवेश से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी की है।
SSL छात्रावास में तृतीय कट आफ सूची जारी
Allahabad University सर सुंदर लाल छात्रावास अधीक्षक के अनुसार छात्रावास में तृतीय कट आफ सूची जारी कर दी गई है। चयनित छात्रों को छह अक्टूबर को कमरे आवंटित किए जाएंगे। अनारक्षित वर्ग में बीए का कटआफ 436.24 अंक, बीएससी का 443 अंक और बीकाम कटआफ 406 अंक है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में बीए का कटआफ 431 और बीएससी का कटआफ 421 अंक है।
अपना कटआफ देखें छात्र
अनुसूचित जाति (एससी) में बीए का कटआफ 384 अंक और बीएससी कटआफ 338 अंक है।अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में बीए के लिए 301 अंक और बीकाम के लिए 249 अंक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में बीएससी के लिए 383 अंक कटआफ है।
श्याम जी कृष्ण वर्मा पुरुष छात्रावास में प्रवेश की तिथि घोषित
Allahabad University दूसरी ओर श्याम जी कृष्ण वर्मा पुरुष छात्रावास के अधीक्षक के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष (बीए, बीएससी, बीकाम एवं प्रोफेशनल कोर्स) सत्र 2025-26 में चयनित सभी छात्र, जिनका नाम विश्वविद्यालय की मेरिट सूची में प्रकाशित है, उन्हें छह से 10 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।छात्रों को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों तथा माता-पिता का पहचान पत्र लेकर छात्रावास कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है।
