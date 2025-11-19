फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड में अभिनेता करन को मिलेगा मौका, संगम नगरी के रहने वाले हैं अभिनेता

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फिल्म जगत में अपने अभिनय से ख्याति पा रहे संगमनगरी के करन आनंद को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। बतौर हीरो, उनकी फिल्म 'जाइये आप कहां जाएंगे'' को फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड के लिए नामित किया गया है।

20 नवंबर तक होगी आनलाइन वोटिंग अवार्ड के लिए चयनित विभिन्न भाषाओं की लगभग डेढ़ हजार फिल्मों के लिए देश-दुनिया से आनलाइन वोटिंग हो रही है। 20 नवंबर तक आनलाइन वोट किए जाएंगे। प्रतिस्पर्धा में शामिल होने पर करन आनंद की खुशियों और उम्मीदों को पंख लग गए हैं। उन्हें बेस्ट एक्टर की श्रेणी में रखते हुए प्रतिस्पर्धा में शामिल किया गया है।

महिलाओं की समस्याओं पर आधारित है फिल्म फिल्म जाइये आप कहां जाएंगे वर्ष 2024 में बनी थी। महिलाओं की समस्याओं पर आधारित यह सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्म है। करन आनंद ने बताया कि फिल्म की थीम बिल्कुल अलग है। यह महिलाओं के लिए बाजार, अन्य सार्वजनिक स्थानों पर साफ, सुथरे और सुरक्षित टायलेट की सुविधा न होने को केंद्र में रखकर बनाई गई है। शॉपिंग मॉल में यह सुविधा है लेकिन खुले बाजार में नहीं।