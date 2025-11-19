Language
    फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड में अभिनेता करन को मिलेगा मौका, संगम नगरी के रहने वाले हैं अभिनेता

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:44 AM (IST)

    प्रयागराज के अभिनेता करन आनंद की फिल्म जाइए आप कहां जाएंगे को फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड के लिए नामित किया गया है, जिससे वे बेहद खुश हैं। 20 नवंबर तक ऑनलाइन वोटिंग जारी है। यह फिल्म महिलाओं की समस्याओं, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों की कमी पर आधारित है। करन आनंद ने इसे अपने 11 साल के करियर की उपलब्धि बताया है।

    प्रयागराज के अभिनेता करन आनंद की फिल्म 'जाइए आप कहां जाएंगे' का पोस्टर। सौजन्य : स्वयं

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फिल्म जगत में अपने अभिनय से ख्याति पा रहे संगमनगरी के करन आनंद को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। बतौर हीरो, उनकी फिल्म 'जाइये आप कहां जाएंगे'' को फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। 

    अवार्ड के लिए चयनित विभिन्न भाषाओं की लगभग डेढ़ हजार फिल्मों के लिए देश-दुनिया से आनलाइन वोटिंग हो रही है। 20 नवंबर तक आनलाइन वोट किए जाएंगे। प्रतिस्पर्धा में शामिल होने पर करन आनंद की खुशियों और उम्मीदों को पंख लग गए हैं। उन्हें बेस्ट एक्टर की श्रेणी में रखते हुए प्रतिस्पर्धा में शामिल किया गया है।

    फिल्म जाइये आप कहां जाएंगे वर्ष 2024 में बनी थी। महिलाओं की समस्याओं पर आधारित यह सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्म है। करन आनंद ने बताया कि फिल्म की थीम बिल्कुल अलग है। यह महिलाओं के लिए बाजार, अन्य सार्वजनिक स्थानों पर साफ, सुथरे और सुरक्षित टायलेट की सुविधा न होने को केंद्र में रखकर बनाई गई है। शॉपिंग मॉल में यह सुविधा है लेकिन खुले बाजार में नहीं।

    फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड के लिए नामित होने पर करन आनंद ने खुशी जाहिर की है। कहा कि महानायक अमिताभ बच्चन इसी प्रयागराज शहर से हैं। उनके बाद प्रयागराज के लिए ऐसा दूसरा अवसर है जब किसी अभिनेता को फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड की प्रतिस्पर्धा में शामिल किया गया है। बताया कि इस मंजिल तक पहुंचने में उनकी 11 साल की तपस्या है क्योंकि 2014 में उन्होंने पहली बार हिंदी फिल्म गुंडे में काम किया था।

