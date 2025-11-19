Indira Marathon 2025 रेनू ने दोहराया स्वर्ण, प्रदीप सिंह चौहान ने सेना की परंपरा रखी बरकरार, ये महिला व पुरुष वर्ग के हैं विजेता

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Indira Marathon 2025 संगम नगरी में बुधवार को आयोजित 40वीं इंदिरा मैराथन में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। महिला वर्ग में हरियाणा की स्टार धाविका रेनू ने दूसरी बार खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया। रेनू सीआइएसफ में एसआइ हैं। जबकि पुरुष वर्ग में भारतीय सेना के जांबाज प्रदीप सिंह चौहान ने शानदार समय के साथ स्वर्ण पदक जीतकर फौजी धावकों की विजयी परंपरा को बरकरार रखा।

रेनू ने 2 घंटे 53 मिनट 2 सेकंड में पूरी की मैराथन Indira Marathon 2025 महिला फुल मैराथन (42.195 किमी) में रेनू ने 2 घंटे 53 मिनट 02 सेकंड का शानदार समय निकालकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। यह उनकी दूसरी जीत है। वर्ष 2023 में भी उन्होंने यह खिताब जीता था। महज 30 सेकंड पीछे रहते हुए महाराष्ट्र की अश्विनी मदन जाधव ने 2:53:32 के समय के साथ रजत पदक हासिल किया।

6 बार की पूर्व चैंपियन ज्योति को मिला कांस्य पदक Indira Marathon 2025 कांस्य पदक छह बार की पूर्व चैंपियन ज्योति शंकर राव गावते (महाराष्ट्र) को मिला, जिन्होंने 3:04:48 का समय लिया। यह ज्योति का इस मैराथन में अब तक का सबसे धीमा प्रदर्शन रहा, लेकिन अनुभव के बल पर उन्होंने पोडियम स्थान बचाए रखा।

विजेता प्रदीप ने 2 घंटे 19 मिनट में पूरी की दौड़ Indira Marathon 2025 पुरुष वर्ग में उत्तराखंड गढ़वाल के भारतीय सेना के जवान प्रदीप सिंह चौहान ने 2 घंटे 19 मिनट 58 सेकंड में दौड़ पूरी कर स्वर्ण अपने नाम किया। फौजी फिटनेस का बेहतरीन नजारा पेश करते हुए प्रदीप ने सेना के धावकों की दबदबे की परंपरा को कायम रखा।

37 सेकंड के अंतर से विजेता बनने से पिछड़ गए ज्ञान बाबू Indira Marathon 2025 सिर्फ 37 सेकंड के अंतर से दूसरे स्थान पर रहे प्रतापगढ़ के कुंडा निवासी ग्रामीण धावक ज्ञान बाबू ने 2:20:35 का समय लेकर रजत पदक जीता और साबित किया कि गांव के लड़के भी बड़े मंच पर चमक सकते हैं।

प्रयागराज के रोहित को कांस्य पदक Indira Marathon 2025 कांस्य पदक प्रयागराज के स्थानीय धावक रोहित सरोज ने 2:22:43 के समय के साथ हासिल किया। सिकंदरा बहरिया के दोनैया गांव के रहने वाले रोहित की पोडियम पर वापसी से दर्शकों में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिला।