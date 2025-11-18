Indira Marathon 2025 : अगले वर्ष से शुरू होगी क्रास कंट्री, प्रस्ताव पारित, DM के हस्ताक्षर के बाद जारी होगी अधिसूचना

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Indira Marathon 2025 वर्ष 2026 में अगली यानी 41वीं इंदिरा मैराथन के साथ पुन: क्रास कंट्री शुरू होगी। मंगलवार को जिला खेल एवं प्रोत्साहन समिति ने इसका प्रस्ताव पारित कर दिया है।डीएम के हस्ताक्षर के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

एथलेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया के समक्ष रखा प्रस्ताव Indira Marathon 2025 मंगलवार को मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में एथलेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया, यूपी एथलेटिक्स एसोसिएशन की टीम की मौजूदगी में विभिन्न खेल संगठन, पायलट टीमों के प्रभारी, मैराथन के प्रारंभिक आयोजन से जुड़े पूर्व कर्मचारियों के बीच इसका प्रस्ताव रखा गया। जिस पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी प्रेम कुमार ने क्रास कंट्री को वर्ष 2026 में कराने की घोषणा की।

2009 में पहली बार क्रास कंट्री को मैराथन से जोड़ा गया Indira Marathon 2025 वर्ष 2009 में पहली बार क्रास कंट्री को मैराथन से जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य था कि शहर के आम लोग भी दौड़ का हिस्सा बनें। इसमें बच्चे उत्साह से दौड़ते, बुजुर्ग फिटनेस दिखाते और महिलाएं घर से निकलकर मैदान में आतीं। वर्ष 2020 में मैराथन प्रशासन ने अव्यवस्था का हवाला देकर क्रास कंट्री से हाथ खींच लिया।