    Indira Marathon 2025 : अगले वर्ष से शुरू होगी क्रास कंट्री, प्रस्ताव पारित, DM के हस्ताक्षर के बाद जारी होगी अधिसूचना

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:22 PM (IST)

    Indira Marathon 2025 : प्रयागराज में इंदिरा मैराथन के साथ क्रॉस कंट्री दौड़ 2025 में फिर शुरू होगी। जिला खेल एवं प्रोत्साहन समिति ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। 2009 में शुरू हुई इस दौड़ को 2020 में बंद कर दिया गया था। क्रॉस कंट्री में विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागी दौड़ेंगे और विजेताओं को पुरस्कार मिलेंगे।

    Indira Marathon 2025 प्रयागराज में अगले वर्ष इंदिरा मैराथन के साथ क्रास कंट्री फिर शुरू,करने की तैयारी है। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Indira Marathon 2025 वर्ष 2026 में अगली यानी 41वीं इंदिरा मैराथन के साथ पुन: क्रास कंट्री शुरू होगी। मंगलवार को जिला खेल एवं प्रोत्साहन समिति ने इसका प्रस्ताव पारित कर दिया है।डीएम के हस्ताक्षर के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

    एथलेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया के समक्ष रखा प्रस्ताव 

    Indira Marathon 2025 मंगलवार को मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में एथलेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया, यूपी एथलेटिक्स एसोसिएशन की टीम की मौजूदगी में विभिन्न खेल संगठन, पायलट टीमों के प्रभारी, मैराथन के प्रारंभिक आयोजन से जुड़े पूर्व कर्मचारियों के बीच इसका प्रस्ताव रखा गया। जिस पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी प्रेम कुमार ने क्रास कंट्री को वर्ष 2026 में कराने की घोषणा की।

    2009 में पहली बार क्रास कंट्री को मैराथन से जोड़ा गया

    Indira Marathon 2025 वर्ष 2009 में पहली बार क्रास कंट्री को मैराथन से जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य था कि शहर के आम लोग भी दौड़ का हिस्सा बनें। इसमें बच्चे उत्साह से दौड़ते, बुजुर्ग फिटनेस दिखाते और महिलाएं घर से निकलकर मैदान में आतीं। वर्ष 2020 में मैराथन प्रशासन ने अव्यवस्था का हवाला देकर क्रास कंट्री से हाथ खींच लिया। 

    क्रास कंट्री में क्या-क्या होगा

    Indira Marathon 2025 क्रास कंट्री में अंडर-15 बालक-बालिका वर्ग में चार किलोमीटर दौड़। 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं व पुरुषों के लिए आठ किलोमीटर की रेस। 18 वर्ष से कम व अंडर-15 उम्र वर्ग में क्रास कंट्री होगी। सभी वर्गों में प्रथम तीन स्थान के विजेताओं को पुरस्कार मिलेंगे। इसके अलावा लकी ड्रा और कूपन से सौ से ज्यादा लोगों को इनाम बांटे जाएंगे।

