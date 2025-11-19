Language
    Indira Marathon 2025 LIVE: महिलाओं में पूर्व चैंपियन हरियाणा की रेनू सबसे आगे दौड़ रहीं, पुरुषों में प्रयागराज के रोहित सरोज आगे, लेप्रोसी के आगे पहुंचे धावक

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:50 AM (IST)

    Indira Marathon 2025 प्रयागराज में इंदिरा मैराथन 2025 का भव्य आयोजन हुआ। आनंद भवन के सामने मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर 509 धावकों को रवाना किया। आसमान में तिरंगे गुब्बारे उड़े और पूरा क्षेत्र भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। रन फॉर स्वच्छता – नो प्लास्टिक रन थीम के साथ 42.195 किलोमीटर की दौड़ शुरू हुई, जिसमें सेना के जवान और विभिन्न राज्यों के धावकों ने भाग लिया।

    Indira Marathon 2025 इंदिरा मैराथन में प्रयागराज की सड़कों पर दौड़ते धावक। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज।Indira Marathon 2025 महिलाओं में इस समय सबसे आगे पूर्व चैंपियन हरियाणा की रेनू ( विब नंबर 753) सबसे आगे दौड़ रही हैं। महाराष्ट्र की अश्विनी मदन जाधव (विब नंबर 750) दूसरे स्थान पर हैं। जबकि 6 बार की चैंपियन महाराष्ट्र की ही ज्योति शंकरराव गवते ( विब नंबर 752) तीसरे स्थान हैं। पुरुषों में प्रयागराज के रोहित सरोज अभी भी सबसे आगे दौड़ रहे हैं।

    तेज ठंड के बीच बुधवार सुबह 6:32 बजे इंदिरा मैराथन की शुरूआत हुई। जैसे ही मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और खेल निदेशक आर.पी. सिंह ने हरी झंडी लहराई, आनंद भवन के समक्ष पूरा परिसर भारत माता की जय जयकार से गूंज उठा। 

    Indira Marathon 2025 इस अवसर पर सैकड़ों तिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े गए। लाल, हरे, केसरिया, सफ़ेद गुब्बारे ऊपर उठते चले गए... मानो स्वयं तिरंगा उड़ान भर रहा हो। नीचे धावक दौड़ने को आतुर थे, ऊपर गुब्बारे देश को सलामी दे रहे थे।

    Indira Marathon 2025 सुबह की पहली किरण में आनंद भवन एक बार फिर इतिहास का गवाह बन गया। जिस जगह कभी इंदिरा गांधी का बचपन बीता, जहां से भारतीय गणतंत्र में एक नया अध्याय जुड़ा, उसी ऐतिहासिक जगह के ठीक सामने आज फिर एक नया इतिहास लिखा गया।

    Indira Marathon 2025 सौम्या अग्रवाल, मनीष कुमार वर्मा, आर.पी. सिंह और सभी गणमान्य अतिथियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। माल्यार्पण हुआ। दीप प्रज्वलन हुआ। पूरा माहौल देशभक्ति में डूब गया। उसके बाद बैंड की धुन पर “वंदे मातरम” गूंजा और फिर... वो क्षण आ गया, जिसका पूरे शहर को इंतज़ार था।

    हरी झंडी दिखी, तिरंगे गुब्बारे उड़े और 509 धावक एक साथ दौड़ पड़े! अगले ढाई घंटे तक प्रयागराज की सड़कों पर रोमांच दिखेगा। सैकड़ो धावक एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। ‌‌सड़क पर पैरों की थाप, हवा में “भारत माता की जय” के नारे और आसमान में तिरंगे गुब्बारे – ये नजारा देखकर हर कोई उल्लास से भर गया।

    “रन फॉर स्वच्छता – नो प्लास्टिक रन” की थीम के साथ शुरू हुई ये 42.195 किलोमीटर की दौड़ अब पूरे जोर-शोर से चल रही है। सेना के जवान, दक्षिण भारत के धावक, हरियाणा की बेटियां, प्रयागराज के अपने लड़के – सब एक ही लय में दौड़ रहे हैं। सीने पर चिप लगी है, कदमों में आग है और दिल में एक ही संकल्प – स्वच्छ भारत, प्लास्टिक मुक्त भारत।

    महिलाओं में छह बार की चैंपियन ज्योति गवते फिर से ट्रैक पर हैं। पुरुषों में सेना के योगेश, जसवंत, श्रीनु बुगाथा, कुलदीप और प्रयागराज के अनिल सबसे आगे दिख रहे हैं। अभी सिर्फ़ शुरुआत है, लेकिन जोश ऐसा है जैसे अभी से विजेता तय हो गया हो। आज इंदिरा गांधी की जन्मतिथि है। आज 40वीं इंदिरा मैराथन का दिन है। क्या मैराथन इंदिरा गांधी की याद में ही आयोजित की जाती है।

    अब सबकी नजर मदन मोहन मालवीय स्टेडियम पर है। सुबह लगभग 9:00 बजे इंदिरा मैराथन को चैंपियन मिलेगा यानी धावक स्टेडियम में प्रवेश करेंगे और फिनिशिंग लाइन को छूकर अपनी दौड़ पूरी करेंगे। दोपहर 2:30 बजे पुरस्कार वितरण होगा।

