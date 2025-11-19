Indira Marathon 2025 LIVE: महिलाओं में पूर्व चैंपियन हरियाणा की रेनू सबसे आगे दौड़ रहीं, पुरुषों में प्रयागराज के रोहित सरोज आगे, लेप्रोसी के आगे पहुंचे धावक

जागरण संवाददाता, प्रयागराज।Indira Marathon 2025 महिलाओं में इस समय सबसे आगे पूर्व चैंपियन हरियाणा की रेनू ( विब नंबर 753) सबसे आगे दौड़ रही हैं। महाराष्ट्र की अश्विनी मदन जाधव (विब नंबर 750) दूसरे स्थान पर हैं। जबकि 6 बार की चैंपियन महाराष्ट्र की ही ज्योति शंकरराव गवते ( विब नंबर 752) तीसरे स्थान हैं। पुरुषों में प्रयागराज के रोहित सरोज अभी भी सबसे आगे दौड़ रहे हैं।

तेज ठंड के बीच बुधवार सुबह 6:32 बजे इंदिरा मैराथन की शुरूआत हुई। जैसे ही मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और खेल निदेशक आर.पी. सिंह ने हरी झंडी लहराई, आनंद भवन के समक्ष पूरा परिसर भारत माता की जय जयकार से गूंज उठा।

Indira Marathon 2025 इस अवसर पर सैकड़ों तिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े गए। लाल, हरे, केसरिया, सफ़ेद गुब्बारे ऊपर उठते चले गए... मानो स्वयं तिरंगा उड़ान भर रहा हो। नीचे धावक दौड़ने को आतुर थे, ऊपर गुब्बारे देश को सलामी दे रहे थे।

Indira Marathon 2025 सुबह की पहली किरण में आनंद भवन एक बार फिर इतिहास का गवाह बन गया। जिस जगह कभी इंदिरा गांधी का बचपन बीता, जहां से भारतीय गणतंत्र में एक नया अध्याय जुड़ा, उसी ऐतिहासिक जगह के ठीक सामने आज फिर एक नया इतिहास लिखा गया।



Indira Marathon 2025 सौम्या अग्रवाल, मनीष कुमार वर्मा, आर.पी. सिंह और सभी गणमान्य अतिथियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। माल्यार्पण हुआ। दीप प्रज्वलन हुआ। पूरा माहौल देशभक्ति में डूब गया। उसके बाद बैंड की धुन पर “वंदे मातरम” गूंजा और फिर... वो क्षण आ गया, जिसका पूरे शहर को इंतज़ार था।

हरी झंडी दिखी, तिरंगे गुब्बारे उड़े और 509 धावक एक साथ दौड़ पड़े! अगले ढाई घंटे तक प्रयागराज की सड़कों पर रोमांच दिखेगा। सैकड़ो धावक एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। ‌‌सड़क पर पैरों की थाप, हवा में “भारत माता की जय” के नारे और आसमान में तिरंगे गुब्बारे – ये नजारा देखकर हर कोई उल्लास से भर गया।

“रन फॉर स्वच्छता – नो प्लास्टिक रन” की थीम के साथ शुरू हुई ये 42.195 किलोमीटर की दौड़ अब पूरे जोर-शोर से चल रही है। सेना के जवान, दक्षिण भारत के धावक, हरियाणा की बेटियां, प्रयागराज के अपने लड़के – सब एक ही लय में दौड़ रहे हैं। सीने पर चिप लगी है, कदमों में आग है और दिल में एक ही संकल्प – स्वच्छ भारत, प्लास्टिक मुक्त भारत।