    House Tax : 30 हजार भवन स्वामियों ने 3 वर्ष से नहीं जमा किया गृहकर, प्रयागराज नगर निगम करेगा कुर्की की कार्रवाई

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:52 PM (IST)

    प्रयागराज नगर निगम ने 30 हजार से अधिक भवन स्वामियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से गृहकर जमा नहीं किया है। इन भवन स्वामियों पर 15 से 20 करोड़ रुपये से अधिक का गृहकर बकाया है। निगम अब डिमांड नोटिस भेजकर कुर्की की कार्रवाई करेगा। चालू वित्तीय वर्ष में 150 करोड़ रुपये गृहकर वसूली का लक्ष्य है, जिसमें से 58 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।

    प्रयागराज नगर निगम गृहकर बकाया वाले 30 हजार भवन स्वामियों के खिलाफ वसूली को सख्त कदम उठाएगा। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में 30 हजार से अधिक ऐसे भवन स्वामी हैं, जो नगर निगम की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। हालांकि पिछले तीन वर्ष से गृहकर के नाम पर एक भी रुपये नहीं जमा किया है। निगम की ओर से लगातार नोटिस भेजे जाने के बाद भी वह गृहकर नहीं जमा कर रहे हैं।

    तय समय में गृहकर न जमा हुआ तो होगी कुर्की 

    ऐसे भवन स्वामियों पर 15 से 20 करोड़ रुपये से अधिक गृहकर बकाया है। नगर निगम तीन वर्ष व इससे अधिक समय से गृहकर नहीं जमा करने वालों पर अब नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इन बकायेदारों के खिलाफ निगम डिमांड नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डिमांड नोटिस में दिए गए समय पर गृहकर न जमा करने पर कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

    नंबर गेम

    100 वार्ड
    4.15 लाख भवन संपत्तियां
    30 हजार भवन स्वामियों ने नहीं जमा किया है गृहकर
    150 करोड़ चालू वित्तीय वर्ष में गृहकर वसूली का है लक्ष्य

    लगभग 58 करोड़ रुपये की हो चुकी वसूली

    नगर निगम की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में 150 करोड़ रुपये गृहकर वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 100 वार्डों में 4.15 लाख भवन संपत्तियां हैं। पुराने 80 वार्डों में 2.36 लाख भवन संपत्तियां है। इसमें से अब तक 1.40 लाख से अधिक ने गृहकर जमा कर दिया है। अब तक 58 करोड़ से अधिक की वसूली की जा चुकी है। 

    83 हजार से वसूला जाएगा गृहकर

    नगर निगम की ओर से विस्तारित क्षेत्रों मे 1.79 लाख भवन संपत्तियां चिह्नित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में 83 हजार भवन स्वामियों से गृहकर वसूला जाएगा। गृहकर जमा करने के लिए निगम की ओर से बिल भेजा जा रहा है। जहां पर बिजली, पानी, सड़क, नाली का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, वहां पर गृहकर नहीं वसूला जाएगा।

    क्या कहते हैं नगर निगम के अधिकारी

    नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र का कहना है कि नगर निगम की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ लेने वाले 30 हजार से अधिक भवन स्वामी गृहकर जमा नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ अब कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डिमांड नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

