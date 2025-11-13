उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता जावेद उर्फी का निधन, कैंसर से पीड़ित थे, 37 वर्ष राजनीति में रहे सक्रिय

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता जावेद उर्फी का गुरुवार प्रातः लखनऊ के अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। वह कैंसर बीमारी से पीड़ित थे। उनके पुत्र जनाजा लेकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। जनाजा मुस्तफा कंपलेक्स के पीछे वाली मस्जिद में सीधे आएगा, जहां असर की नमाज के बाद उन्हें काला डंडा कब्रिस्तान 60 फिट रोड में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।

वर्ष 2022 तक कांग्रेस में रहे सक्रिय जावेद उर्फी वर्ष 1988 से ही कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय थे। कैंसर की बीमारी से जूझने के पूर्व वर्ष 2022 तक कांग्रेस के लगभग सभी कार्यक्रमों में शरीक रहते थे। धरना-प्रदर्शन, आंदोलन अथवा चुनावी सभा में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे।

पहले जोनल प्रवक्ता थे कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर भी आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में समय-समय पर वे भाग लेते रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तत्कालीन अध्यक्ष डा. रीता बहुगुणा जोशी के कार्यकाल में वर्ष 2009-2012 के दौरान पहले जोनल प्रवक्ता तथा बाद में प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता (उर्दू विभाग) बनाए गए थे। जावेद वर्ष 2023 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य निर्वाचित हुए थे। कैंसर की बीमारी के कारण पिछले करीब दो वर्षों से राजनीति में पूरी तरह से निष्क्रिय थे। उनका इलाज दिल्ली और लखनऊ में लगातार चलता रहा।