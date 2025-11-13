संगम नगरी में चाकूबाजी की घटना, रिटायर्ड बैंक कर्मचारी पर हमला, लूट की कोशिश, आरोपित निकले पड़ोस के दो नाबालिग लड़के

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना हुई है। शहर के भावापुर इलाके में रहने वाले रिटायर बैंक कर्मचारी राजकुमार मिश्रा पर पड़ोस के दो नाबालिग लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया। इतना ही नहीं उन्हाेंने घर में लूटपाट की कोशिश भी की। जख्मी राजकुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वारदात के समय घर में अकेले थे राजकुमार बताया गया है कि करेली थाना क्षेत्र के भावापुर में रहने वाले रिटायर बैंक कर्मचारी राजकुमार बुधवार को घर में अकेले थे। बेटे और बहू बाहर घूमने गए हैं। देर शाम पड़ोस में रहने वाले दो लड़के बहाना बनाकर घर में घुस गए और फिर चाकू से राजकुमार पर हमला कर दिया।

आरोपितों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ राजकुमार की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो हमलावार भाग निकले। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और घायल राजकुमार को अस्पताल में भर्ती कराया। उधर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने छानबीन करते हुए घटना में शामिल लड़कों को पकड़ लिया और पूछताछ कर रही है।