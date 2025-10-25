Police Recruitment Exam : प्रयागराज में 29 केंद्रों पर 10 हजार अभ्यर्थी जुटेंगे, एक और दो नवंबर को आयोजित होगी परीक्षा
प्रयागराज में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 29 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 10,800 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 1 नवंबर को कंप्यूटर ऑपरेटर और 2 नवंबर को उपनिरीक्षक की परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें मजिस्ट्रेटों की तैनाती और सीसीटीवी कैमरे शामिल हैं। कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पुलिस भर्ती परीक्षा में 10 हजार 800 अभ्यर्थियों के लिए प्रयागराज शहर में कुल 29 केंद्र बनाए गए हैं। एक और दो नवंबर को होने वाली इस परीक्षा के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की मदद ली जाएगी।
किस दिन किसकी परीक्षा होगी
एक नवंबर को एक सत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कंप्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए की परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए 20 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 7440 अभ्यर्थी हैं। दो नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) परीक्षा, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) व पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) परीक्षा नौ केंद्रों पर होगी। इसमें 3360 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।
परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की रहेगी तैनाती
सभी परीक्षा केंद्रों पर एक-एक सेक्टर मजिस्ट्रेट व स्टेटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए जाएंगे। इस बार परीक्षा में प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका ले जाने के लिए बक्से में टेंपर प्रूफ मल्टीलेयर पैकेजिंग की व्यवस्था रहेगी। प्रश्न पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर गोपनीय सुरक्षा चिह्न, यूनिक सीरियल, यूनिक बार कोड, क्यूआर कोड होगा। प्रश्न पत्र कोषागार में जमा कराए जाएंगे, जहां से मजिस्ट्रेट की निगरानी में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे।
कलेक्ट्रेट में बनेगा कंट्रोल रूम
परीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, बायोमैट्रिक कैप्चर तक की व्यवस्था रहेगी। परीक्षा केंद्रों में कक्ष निरीक्षकों समेत अन्य स्टाफ की तैनाती के पहले उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
