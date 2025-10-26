Pensioners Online Life Certificate : पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे भी मिल सकेगा आनलाइन जीवन प्रमाणपत्र
प्रयागराज के लगभग 41 हजार पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। पहली बार उनके जीवन प्रमाणपत्र आनलाइन जारी होंगे। कलेक्ट्रेट कोषागार में चार अतिरिक्त काउंटर स्थापित किए जाएंगे, और पास के जनसेवा केंद्र भी यह सुविधा प्रदान करेंगे। आधार और लिंक किए गए मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। पेंशनर्स घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज जनपद के लगभग 41 हजार पेंशनर्स पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए पहली बार जीवन प्रमाणपत्र आनलाइन जारी हो सकेंगे। इसके लिए कलेक्ट्रेट कोषागार में चार अतिरिक्त काउंटर बनाए जाएंगे। साथ ही पास के जनसेवा केंद्रों में भी पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे।
पेंशनरों को हर वर्ष देना होता है जीवित प्रमाणपत्र
मौजूदा समय में लगभग 41 हजार पेंशनरों हर वर्ष जीवन प्रमाणपत्र देना होता है। यह सर्टिफिकेट न देने पर पेंशन रुक जाती है। ऐसे में नवंबर माह में पेंशनर्स की कोषागार में भीड़ जमा हो जाती है। बुजुर्ग जो चलने-फिरने में भी असमर्थ हैं, उन्हें किसी तरह कोषागार तक लाया जाता है, जहां कई बार बुजुर्गों के अंगूठे का निशान (थंब इंप्रेशन) व रेटिना स्कैनिंग तथा फेस रिकग्निशन में दिक्कत होती थी।
पेंशनभोगियों के लिए कलेक्ट्रेट में विशेष काउंटर बनेंगे
एक नवंबर से कोषागार में जीवन प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। इस बार पेंशनभोगियों की सहूलियत के लिए आनलाइन जीवन प्रमाणपत्र भी बनाए जाएंगे। इसके लिए विशेष काउंटर बनाए जाएंगे, जहां थंब इंप्रेशन. रेटिना स्कैनिंग तथा फेस रिकग्निशन आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा पहले जिस तरह से काउंटर लगाए जाते थे, उनके प्रबंध रहेंगे।
आधार व लिंक मोबाइल नंबर से बन सकेंगे प्रमाणपत्र
मुख्य कोषाधिकारी प्रत्यूष कुमार ने बताया कि आधार और उससे लिंक मोबाइल नंबर से ही जीवन प्रमाणपत्र आनलाइन प्राप्त हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोई भी पेंशनर अपने पास के जनसेवा केंद्रों पर भी यह सुविधा ले सकता है। इसके अलावा डाक विभाग के स्टाफ को घर पर बुलाकर भी यह प्रमाणपत्र लिए जा सकेंगे। इसके लिए 70 रुपये शुल्क देंगे।
खुद से भी प्राप्त कर सकते हैं डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र
पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण के तहत आनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने की सुविधा शुरू हुई है, जिससे पेंशनर्स को अब बैंक या सरकारी दफ्तर जाकर शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशनर्स अब घर बैठे आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से या नजदीकी जीवन प्रमाण केंद्र, बैंक शाखा या सरकारी कार्यालयों में जाकर यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।
स्मार्ट फोन पर जीवन प्रमाण फेस एप डाउनलोड करें
इसके लिए अपने स्मार्ट फोन पर जीवन प्रमाण फेस एप और आधार फेस आरडी एप डाउनलोड करना होगा। एप में अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर फीड करें और ओटीपी से सत्यापन करें। फिर अपने चेहरे को स्कैन कर आवश्यक विवरण भरकर फ्रंट कैमरे से अपनी फोटो क्लिक करके सबमिट कर दें। सफल सत्यापन के बाद एसएमएस प्राप्त होगा, जिसमें एक लेनदेन आइडी होगी, जिसका उपयोग कर अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।