    निपुण स्कूली बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व बताएगा 'हमारा आंगन हमारे बच्चे' कार्यक्रम, अभिभावक भी करेंगे सहभागिता

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:08 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व को बताना है। पहले चरण में, यह कार ...और पढ़ें

    पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर विशेष कार्यक्रम 'हमारा आंगन हमारे बच्चे' प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आमजन के समक्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता व महत्व को रेखांकित करने के लिए हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव का आयोजन प्रदेश के सभी विकास खंडों में होने चल रहा है। उसके बाद ऐसा ही आयोजन जिला स्तर पर कराया जाएगा। इसमें पांच से छह वर्ष तक के बच्चे जो विद्यालय में नामांकित हैं और निपुण बने हैं उन्हें शामिल कराया जाएगा।

    पहले चरण में 15 से 30 दिसंबर तक कार्यक्रम होंगे

    पहले चरण में सभी विकास खंड में 15 से 30 दिसंबर तक कार्यक्रम होंगे। इसमें प्रत्येक संकुल से पांच निपुण बच्चों व उनके अभिभावकों की प्रतिभागिता करानी है। एसआरजी, डायट मेंटर, नोडल अध्यापक प्राथमिक/ कम्पोजिट विद्यालय, आंगनवाडी कार्यकत्री, इंसीसीई एजुकेटर, सीडीपीओ सुपरवाइजर, ब्लाक स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, बीडीओ, एडीओ पंचायत को भी शामिल होना है। आदर्श बालवाटिका माडल की प्रदर्शनी, लर्निंग कार्नर आदि को दिखाया जाएगा।

    दूसरा चरण 15 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा

    स्कूल शिक्षा महानिदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि दूसरा चरण 15 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें अधिकतम 120 लोगों की प्रतिभागिता कराई जानी है। प्रत्येक विकास खंड से उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक नोडल शिक्षक, एक नोडल शिक्षक संकुल, सुपरवाइजर, एक आंगनबाड़ी कार्यकत्री, ईसीसीई एजुकेटर, एक शिक्षामित्र (पेयरिंग विद्यालय में संचालित बालवाटिका) शामिल होंगे। आयोजन स्थल के निकटस्थ केंद्रों से अधिकतम 20 अभिभावकों को भी आमंत्रित करना है।

    बेसिक शिक्षा विभाग की तैयारियों की जानकारी दी जाएगी

    राष्ट्रीय मेंटर शत्रुंजय शर्मा के अनुसार इसमें आदर्श बाल वाटिका, माडल लर्निंग कार्नर व टीएलएम आदि का प्रदर्शन करना है। लोगों को बताया जाएगा कि निपुण प्रदेश का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जनसमुदाय को निपुण भारत की अवधारणा से भी परिचित कराया जाएगा। प्री प्राइमरी के लिए बेसिक शिक्षा विभाग क्या कर रहा है इसकी भी जानकारी दी जाएगी। को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं से भी लोगों को अवगत कराया जाएगा।

    छोटे बच्चों को सिखाने में मां की भूमिका भी बताई जाएगी 

    यह बताया जाएगा कि तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को सिखाने में माताओं की क्या भूमिका हो सकती है। बच्चों के पंजीयन और नियमित उपस्थिति के लाभ भी बताए जाएंगे। हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव को दो चरणों में किया जाना है। प्रदेशभर के लिए कुल 501.81250 लाख रुपये जारी किए गए हैं। इस आयाेजन में न्याय पंचायतवार को लोकेटेड आंगनबाडी केंद्र के पांच निपुण बच्चों का चयन कर पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार के रूप में स्टेशनरी, कहानी आदि की किताबें दी जाएंगी।

