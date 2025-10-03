प्रयागराज में जैविक खेती का श्रीगणेश, किसानों को मिलेगा प्रति एकड़ अनुदान, ये किसान रासायनिक उर्वरक का नहीं करेंगे प्रयोग

प्रयागराज में 3 हजार बीघा भूमि पर जैविक खेती की शुरुआत हुई है। किसानों को जैविक बीज और खाद तैयार करने के लिए प्रति एकड़ 4 हजार रुपये का अनुदान मिल रहा है। मुंडेरा मंडी में जैविक बाजार भी खोला गया है। यहां किसान सीधे अपनी उपज बेच सकते हैं। इस पहल से 1800 किसान जुड़े हैं।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अनाज में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग रोकने को सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। प्रयागराज मंडल में 2,200 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य है। क्लस्टर में खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देकर जैविक बीज, जैविक खाद तैयार करने के लिए चार हजार प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें