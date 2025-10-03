प्रयागराज 80 प्रधानों के खिलाफ जांच में सुस्ती, अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी, एक हफ्ते में देनी है रिपोर्ट

प्रयागराज में 80 प्रधानों के खिलाफ जांच में ढिलाई बरती जा रही है। 22 अधिकारी इन प्रधानों की जांच कर रहे हैं और उन्हें एक सप्ताह में रिपोर्ट देनी है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और डीएसटीओ जैसे अधिकारियों के पास सबसे ज्यादा जांचें लंबित हैं। जांच में हीलाहवाली करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रधानों के खिलाफ जांच में हीलाहवाली करने वालों में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, डीएसटीओ, उद्यान अधिकारी, दिव्यांगजन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, सीवीओ, कृषि अधिकारी, उप निदेशक कृषि प्रसार शामिल हैं। इन अधिकारियों के पास सबसे ज्यादा प्रधानों की जांच हैं। डीएम मनीष कुमार वर्मा के कड़े रुख पर इन अधिकारियों में कई तो बुधवार को अवकाश के दिन भी जांच करने पहुंच गए।

पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के एक्सईएन के पास 13 प्रधानों के खिलाफ जांच है। ये जांच डेढ़ से दो वर्षों से उनके पास हैं मगर अब तक रिपोर्ट नहीं दे सके हैं। इसी तरह जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी (डीएसटीओ), जिला उद्यान अधिकारी, जिला दिव्यांगजन व जिला समाज कल्याण अधिकारी की सात-सात जांच लंबित है, जिनकी रिपोर्ट ये अधिकारी एक से डेढ़ वर्षों बाद भी नहीं दे सके हैं।