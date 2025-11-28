आनलाइन वोटर लिस्ट अपडेट करें, मतदाता SIR फार्म ऐसे भरें, अंतिम तिथि के साथ जानें पूरी प्रक्रिया
प्रयागराज में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत, बीएलओ घर-घर जाकर फार्म एकत्र कर रहे हैं। मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। इसके लिए ईपीआइसी नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। फार्म में दी गई जानकारी को सत्यापित करें और ई-हस्ताक्षर करें। मतदाता अपनी समस्या या शिकायत वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं। फार्म जमा करने के बाद, मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत फार्मों के कलेक्शन एवं डिजिटाइजेशन के कार्य इन दिनों तेज हैं। इसके लिए स्कूलों में बनाए गए बूथों के साथ ही घर-घर बीएलओ एसआइआर फार्म के वितरण व कलेक्शन कार्य कर रहे हैं। डीएम ने कहा है कि एसआइआर से जुड़े सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी
डीएम ने कहा है कि किसी भी स्तर से लापरवाही पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। मतदाताओं से जल्द अपना फार्म बीएलओ को उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। बोले, जिनका फार्म डिजिटाइज नहीं होगा, उनका नाम नौ दिसंबर को प्रकाशित होने वाली आलेख्य सूची में नहीं आ पाएगा।
ऐसे भरें आनलाइन गणना प्रपत्र
-सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट खोलनी होगी।
-इसके बाद सर्विस का आप्शन दिखेगा, जहां पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 शो होगा।
-दो विकल्प मिलेंगे- पहला गणना प्रपत्र भरें और दूसरा ये कि अंतिम एसआइआर में अपना नाम खोजें।
-फार्म प्राप्त करने के लिए अपना ईपीआइसी नंबर/पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आइडी दर्ज करना होगा।
-आनलाइन फार्म और हार्ड ईएफ दोनों में, फार्म के पहले भाग में मतदाता के बारे में पहले से मुद्रित जानकारी होगी।
-वर्तमान मतदाता पहचान पत्र से विवरण को सत्यापित कर लें।
-सत्यापन के बाद फार्म के शेष भाग भरने होंगे। जमा करने से पहले ई-हस्ताक्षर करना होगा।
-मतदाताओं की कोई भी समस्या या शिकायत इस वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है।
ये करना है प्रत्येक पात्र मतदाता को
-अपना मतदाता पहचान पत्र बीएलओ को दिखाना होगा।
-इसके बाद ईएफ मिलेगा, अपना मोबाइल नंबर बताना होगा और पावती में अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
-फार्म सौंपने से पहले, बीएलओ ईसीआइ मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके इसे स्कैन करेंगे, जिसमें पात्र मतदाताओं की सूची होती है।
-स्कैन सफल होने पर एप नीले रंग में चमकता है, जो दर्शाता है कि फार्म सौंप दिया गया है। एप ने वितरित किए गए फार्म की तिथि, समय और संख्या दर्ज कर ली है।
ऐसे भरना है गणना पत्रक
-मतदाताओं के पास अपना विवरण भरने के लिए अब नौ दिन का समय है। प्रत्येक मतदाता को अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर और माता-पिता या पति-पत्नी का नाम देना होगा।
-वितरण पूरा होने के बाद बीएलओ फिर से प्रत्येक घर जाकर भरे हुए ईएफ फार्म एकत्र करेंगे।
-बीएलओ प्रत्येक भरे हुए फार्म को मोबाइल एप के माध्यम से स्कैन करेंगे।
-स्कैन करने पर एप तुरंत मतदाता की जानकारी को कैप्चर कर लेता है और उसे उनके वोटर आइडी कार्ड से जोड़ देता है।
-अपडेट सफल होने का संकेत तब मिलता है जब एप हरे रंग में चमकता है, जिससे पुष्टि होती है कि मतदाता उस क्षेत्र में रहता है और मास्टर इलेक्टोरल डेटाबेस में डेटा को सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया गया है।
-जिन मतदाताओं ने अपना ईएफ जमा कर दिया है, उन्हें यह सत्यापित कर लेना चाहिए कि उनका नाम सूची में है।
-यदि उनका नाम सही दिखाई देता है तो उनकी नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
-जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है, उन्हें सुधार या नाम शामिल करने का दावा करने के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र के ईआरओ से संपर्क करना होगा।
-ईआरओ ऐसे मामलों की जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। इस चरण को "सुनवाई और सत्यापन" अवधि कहा जाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।