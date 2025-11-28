आनलाइन वोटर लिस्ट अपडेट करें, मतदाता SIR फार्म ऐसे भरें, अंतिम तिथि के साथ जानें पूरी प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत फार्मों के कलेक्शन एवं डिजिटाइजेशन के कार्य इन दिनों तेज हैं। इसके लिए स्कूलों में बनाए गए बूथों के साथ ही घर-घर बीएलओ एसआइआर फार्म के वितरण व कलेक्शन कार्य कर रहे हैं। डीएम ने कहा है कि एसआइआर से जुड़े सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी डीएम ने कहा है कि किसी भी स्तर से लापरवाही पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। मतदाताओं से जल्द अपना फार्म बीएलओ को उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। बोले, जिनका फार्म डिजिटाइज नहीं होगा, उनका नाम नौ दिसंबर को प्रकाशित होने वाली आलेख्य सूची में नहीं आ पाएगा।

ऐसे भरें आनलाइन गणना प्रपत्र -सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट खोलनी होगी।

-इसके बाद सर्विस का आप्शन दिखेगा, जहां पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 शो होगा।

-दो विकल्प मिलेंगे- पहला गणना प्रपत्र भरें और दूसरा ये कि अंतिम एसआइआर में अपना नाम खोजें।

-फार्म प्राप्त करने के लिए अपना ईपीआइसी नंबर/पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आइडी दर्ज करना होगा।

-आनलाइन फार्म और हार्ड ईएफ दोनों में, फार्म के पहले भाग में मतदाता के बारे में पहले से मुद्रित जानकारी होगी।

-वर्तमान मतदाता पहचान पत्र से विवरण को सत्यापित कर लें।

-सत्यापन के बाद फार्म के शेष भाग भरने होंगे। जमा करने से पहले ई-हस्ताक्षर करना होगा।

-मतदाताओं की कोई भी समस्या या शिकायत इस वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है।

ये करना है प्रत्येक पात्र मतदाता को -अपना मतदाता पहचान पत्र बीएलओ को दिखाना होगा।

-इसके बाद ईएफ मिलेगा, अपना मोबाइल नंबर बताना होगा और पावती में अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

-फार्म सौंपने से पहले, बीएलओ ईसीआइ मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके इसे स्कैन करेंगे, जिसमें पात्र मतदाताओं की सूची होती है।

-स्कैन सफल होने पर एप नीले रंग में चमकता है, जो दर्शाता है कि फार्म सौंप दिया गया है। एप ने वितरित किए गए फार्म की तिथि, समय और संख्या दर्ज कर ली है।