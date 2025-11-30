Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुग्ध विकास विभाग के विशेष सचिव ने प्रयागराज में पूछा- कितनी समितियां बनीं और कितनी सक्रिय हुईं...अफसर नहीं दे सके जानकारी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:06 PM (IST)

    प्रयागराज में दुग्ध विकास विभाग के विशेष सचिव ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से दुग्ध सहकारी समितियों की जानकारी मांगी, लेकिन अधिकारी जानकारी नहीं दे सके। उन्होंने दूध का संग्रह 20% तक बढ़ाने और निष्क्रिय समितियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। धान खरीद में तेजी लाने और गोशालाओं में मवेशियों की देखभाल पर भी उन्होंने जोर दिया और सुधार न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज के विकास भवन में दुग्ध विकास विभाग के विशेष सचिव की बैठक में मौजूद अफसर। सौजन्य : विभाग

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जिले में दुग्ध विकास विभाग की योजनाएं व कार्यक्रम आखिर क्यों न दम तोड़े, जब अफसर खुद संजीदा नहीं है। दुग्ध विकास विभाग के विशेष सचिव के सामने इसकी एक झलि तब दिखी, जब अफसर दुग्ध सहकारी समितियों की जानकारी नहीं दे सके। यह भी नहीं बता पाए कि कितनी समिति बनीं है और कितनी सक्रिय हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समीक्षा बैठक में मंडल के सभी जनपदों के अधिकारी शामिल हुए

    दुग्ध विकास विभाग के विशेष सचिव राम सहाय यादव तीन दिवसीय भ्रमण पर प्रयागराज आए थे। यहां धान खरीद के भी वह नोडल अधिकारी हैं। इसके अलावा शासन ने सरकारी गोशालाओं की स्थिति देखने की जिम्मेदारी सौंपी है। क्षेत्र में इनकी पड़ताल के बाद शनिवार को विकास भवन में उन्होंने समीक्षा बैठक की। इसमें मंडल के सभी जनपदों के संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

    अफसरों ने एसआइआर में व्यस्तता का दिया हवाला 

    समीक्षा के दौरान धान खरीद स्थित सुस्त मिली। चंद क्रय केंद्रों से ही अभी तक धान का उठान शुरू हुआ था। इसके अलावा कुछ जगह धान की खरीद ही रफ्तार धीमी थी। धान तौलने की व्यवस्थाएं नियमों के अनुरूप नहीं मिली। सत्यापन की प्रगति धीमी थी। इस पर अफसरों ने तर्क दिया कि एसआइआर में व्यस्तता के चलते ऐसा हो रहा है।

    दुग्ध सहकारी समितियों की जानकारी नहीं दे सके अफसर 

    दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा के दौरान जनपद में दूध के कलेक्शन की जानकारी ली। बताया गया कि सात हजार लीटर दूध का कलेक्शन हो रहा है। दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़ी जानकारी मांगी तो अफसर बगले झांकने लगे। विशेष सचिव ने स्पष्ट कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं है। 10 दिन बाद फिर दौरा होगा। तब तक दूध का कलेक्शन कम से कम 20 फीसदी तक हो जाना चाहिए। निष्क्रिय पड़ी साधन सहकारी समितियों को सक्रिय करें। धान खरीद को रफ्तार दी जाए।

    गोशालाओं में मवेशियों की देखभाल पर ध्यान दिया जाए

    उन्होंने कहा कि गोशालाओं में मवेशियों की देखभाल पर ध्यान दिया जाए। शासन के आदेशों के अनुरूप चारे-पानी की व्यवस्था हो। सर्दी से बचाने के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। विशेष सचिव ने बताया कि अफसरों को सुधार के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी प्रगति न दिखी तो कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- 108 And 102 Ambulance Services : प्रयागराज मंडल में छह माह में 8 लाख मरीजों को मिला निश्शुल्क एंबुलेंस सेवा का लाभ, बची जान

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या समेत इन जिलों को जाने वाली रोडवेज बसें बदले स्थान से चलेंगी, कल से सीएमपी कालेज के सामने से होगा संचालन