दुग्ध विकास विभाग के विशेष सचिव ने प्रयागराज में पूछा- कितनी समितियां बनीं और कितनी सक्रिय हुईं...अफसर नहीं दे सके जानकारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जिले में दुग्ध विकास विभाग की योजनाएं व कार्यक्रम आखिर क्यों न दम तोड़े, जब अफसर खुद संजीदा नहीं है। दुग्ध विकास विभाग के विशेष सचिव के सामने इसकी एक झलि तब दिखी, जब अफसर दुग्ध सहकारी समितियों की जानकारी नहीं दे सके। यह भी नहीं बता पाए कि कितनी समिति बनीं है और कितनी सक्रिय हैं।

समीक्षा बैठक में मंडल के सभी जनपदों के अधिकारी शामिल हुए दुग्ध विकास विभाग के विशेष सचिव राम सहाय यादव तीन दिवसीय भ्रमण पर प्रयागराज आए थे। यहां धान खरीद के भी वह नोडल अधिकारी हैं। इसके अलावा शासन ने सरकारी गोशालाओं की स्थिति देखने की जिम्मेदारी सौंपी है। क्षेत्र में इनकी पड़ताल के बाद शनिवार को विकास भवन में उन्होंने समीक्षा बैठक की। इसमें मंडल के सभी जनपदों के संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

अफसरों ने एसआइआर में व्यस्तता का दिया हवाला समीक्षा के दौरान धान खरीद स्थित सुस्त मिली। चंद क्रय केंद्रों से ही अभी तक धान का उठान शुरू हुआ था। इसके अलावा कुछ जगह धान की खरीद ही रफ्तार धीमी थी। धान तौलने की व्यवस्थाएं नियमों के अनुरूप नहीं मिली। सत्यापन की प्रगति धीमी थी। इस पर अफसरों ने तर्क दिया कि एसआइआर में व्यस्तता के चलते ऐसा हो रहा है।

दुग्ध सहकारी समितियों की जानकारी नहीं दे सके अफसर दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा के दौरान जनपद में दूध के कलेक्शन की जानकारी ली। बताया गया कि सात हजार लीटर दूध का कलेक्शन हो रहा है। दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़ी जानकारी मांगी तो अफसर बगले झांकने लगे। विशेष सचिव ने स्पष्ट कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं है। 10 दिन बाद फिर दौरा होगा। तब तक दूध का कलेक्शन कम से कम 20 फीसदी तक हो जाना चाहिए। निष्क्रिय पड़ी साधन सहकारी समितियों को सक्रिय करें। धान खरीद को रफ्तार दी जाए।