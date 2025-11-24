प्रयागराज में कंगना रनौत ने पीएम मोदी की सेवा भावना की सराहना की, कहा- सेवा कार्य से वह जन-जन में हैं लोकप्रिय
प्रयागराज में अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों की सेवा करके लोकप्रिय हैं। सुरेश रैना ने राष्ट्रहित में काम करने पर जोर दिया। प्रयाग उत्थान समिति ने डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू किया, जिसके लिए 8588806825 नंबर जारी किया गया। डॉ. उदय प्रताप सिंह ने समिति के कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गरीबों, उपेक्षितों की सेवा करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना अत्यंत पुण्यकार्य है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यही कर रहे हैं। वह प्रधान सेवक बनकर उपेक्षितों को अधिकार व सम्मान दिलाने की मुहिम में जुटे हैं। इससे जन-जन में लोकप्रिय हैं। यह बातें अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत ने कही।
सांसद एनसीजेडसीसी में आयोजित कार्यक्रम में हुईं शामिल
अभिनेत्री व सांसद कंगना उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनसीजेडसीसी) में रविवार को आयोजित प्रयाग उत्थान समिति के डिजिटल सदस्यता अभियान के शुभारंभ समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रयाग उत्थान समिति के अध्यक्ष डा. उदय प्रताप सिंह का बिना स्वार्थ के समाहित में कार्य करना अनुकरणीय है।
सुरेश रैना ने भी रखे विचार
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य सुरेश रैना ने कहा कि हर व्यक्ति काे राष्ट्र व समाजहित में समर्पित भाव से योगदान देना चाहिए। इसकी प्रेरणा डा. उदय प्रताप से लेनी चाहिए। डा. उदय प्रताप सिंह ने कहा कि समिति का डिजिटल सदस्य बनने के लिए 8588806825 और 8588 80 6826 जारी किया गया है। सिर्फ मिस काल करने पर सदस्य बना जा सकता है।
महापौर समेत अन्य अतिथि उपस्थित रहे
मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने समिति के कार्यों पर प्रकाश डाला। स्वागत महामंत्री अभिषेक ठाकुर व अजीत सिंह ने किया। संचालन महामंत्री अभिषेक ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी, महापौर गणेश केसरवानी, एमएलसी डा. केपी श्रीवास्तव, भाजपा महानगर संजय गुप्ता, डा. सुशील सिन्हा, कुमार नारायण, अजीत सिंह आदि मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।