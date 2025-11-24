प्रयागराज में कंगना रनौत ने पीएम मोदी की सेवा भावना की सराहना की, कहा- सेवा कार्य से वह जन-जन में हैं लोकप्रिय

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गरीबों, उपेक्षितों की सेवा करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना अत्यंत पुण्यकार्य है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यही कर रहे हैं। वह प्रधान सेवक बनकर उपेक्षितों को अधिकार व सम्मान दिलाने की मुहिम में जुटे हैं। इससे जन-जन में लोकप्रिय हैं। यह बातें अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत ने कही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सांसद एनसीजेडसीसी में आयोजित कार्यक्रम में हुईं शामिल अभिनेत्री व सांसद कंगना उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनसीजेडसीसी) में रविवार को आयोजित प्रयाग उत्थान समिति के डिजिटल सदस्यता अभियान के शुभारंभ समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रयाग उत्थान समिति के अध्यक्ष डा. उदय प्रताप सिंह का बिना स्वार्थ के समाहित में कार्य करना अनुकरणीय है।

सुरेश रैना ने भी रखे विचार भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य सुरेश रैना ने कहा कि हर व्यक्ति काे राष्ट्र व समाजहित में समर्पित भाव से योगदान देना चाहिए। इसकी प्रेरणा डा. उदय प्रताप से लेनी चाहिए। डा. उदय प्रताप सिंह ने कहा कि समिति का डिजिटल सदस्य बनने के लिए 8588806825 और 8588 80 6826 जारी किया गया है। सिर्फ मिस काल करने पर सदस्य बना जा सकता है।