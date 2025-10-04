मजदूरी में फर्जीवाड़े से चर्चा में रही मनरेगा को अब सुस्ती ने घेरा, लापरवाह BDO और APO पर कार्रवाई की तैयारी

प्रयागराज में मनरेगा की सुस्ती उजागर हुई है। सितंबर माह में मानव दिवस सृजन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। 23 ब्लाकों में लक्ष्य अपूर्ण रहा। सहसो में केवल 38% मजदूरों को काम मिला। आठ ब्लाकों के खंड विकास अधिकारियों और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। उपायुक्त मनरेगा गुलाब चंद्र ने लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मजदूरी के नाम पर फर्जी भुगतान को लेकर चर्चा में रही मनरेगा अब सुस्ती का शिकार हो गई है। स्थिति यह है कि शासन से प्रतिमाह मिलने वाला लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है। जिम्मेदार भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। फिलहाल, अफसरों ने अब इन लापरवाहों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें