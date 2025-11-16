Language
    MNNIT Prayagraj : छात्रवृत्ति निधि एक करोड़ रुपये तक बढ़ाने की घोषणा, प्लेसमेंट का भी वादा, पुरा छात्रों ने दिखाई दरियादिली

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:28 PM (IST)

    MNNIT Prayagraj मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज में पूर्व छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। पैनासोनिक इंडिया के विजय वाधवन ने छात्रवृत्ति निधि बढ़ाई। डॉ. विवेक गर्ग ने छात्रवृत्ति कोष स्थापित किया। इंपैक्ट क्यूए हर साल छात्रों को रोजगार देगी। पूर्व छात्रों ने तकनीकी सुधार के सुझाव दिए और डिस्टिंग्विश्ड मोती पुरस्कार वितरित किए गए। पूर्व छात्रों ने संस्थान को सहयोग का वचन दिया, जिससे एमएनएनआईटी प्रयागराज को नई दिशा मिलेगी।

    MNNIT Prayagraj में आयोजित ग्लोबल एलुमनाई कन्वेंशन-2025 में उपस्थित पुरा छात्र । जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआइटी) के ग्लोबल एलुमनाई कन्वेंशन-2025 का दूसरा दिन पूर्व छात्रों के अभूतपूर्व योगदान, दानशीलता, संस्थान के प्रति अथाह प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव के नाम रहा। तीन पुरा छात्रों ने न केवल अपना समय, ज्ञान और अनुभव साझा किया, बल्कि संस्थान के भविष्य को नई उड़ान देने के लिए वित्तीय, अकादमिक और औद्योगिक सहयोग का ऐतिहासिक संकल्प जताया।

    आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की सहायता की मदद 

    पैनासोनिक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर विजय वाधवन ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की सहायता के लिए अपनी छात्रवृत्ति निधि को 10 लाख बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा की। साथ ही इसे एक करोड़ तक ले जाने का संकल्प भी लिया।

    कोष आगामी पांच वर्षों तक प्रदान करेगा छात्रवृत्ति 

    सिल्वर जुबली बैच के पूर्व छात्र डा. विवेक गर्ग ने एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए। उनके द्वारा बनाया गया 25 लाख का कोष आगामी पांच वर्षों तक मेरिट और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। आर्थिक सहयोग का यह बीज अगले कई वर्षों तक प्रतिभाशाली छात्रों को अपने सपनों की रफ्तार देगा।

    हर वर्ष 5-10 छात्रों को रोजगार की घोषणा 

    वहीं यूएस-स्थित कंपनी इंपैक्ट क्यूए के संस्थापक ज्योति प्रकाश भट्ट ने घोषणा की कि उनकी कंपनी हर वर्ष 5–10 छात्रों को रोजगार प्रदान करेगी। इन घोषणाओं से पूर्व छात्रों की भावनाएं, संकल्प और ‘गिविंग बैक’ की अद्भुत संस्कृति सशक्त हुई। पुरा छात्रों ने कहा कि हम यहां इसलिए खड़े हैं क्योंकि कभी एमएनएनआइटी ने हमें खड़ा होना सिखाया था।

    वैश्विक एलुमनाई नेटवर्क नई ऊंचाई देगा

    कार्यक्रम के दौरान यह भी चर्चा हुई कि विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों में 40–50 प्रतिशत विकास एलुमनाई योगदान से होता है। पुरा छात्र सम्मेलन के अध्यक्ष प्रो. अवनीश कुमार दुबे ने कहा कि एमएनएनआइटी की शक्ति उसका वैश्विक एलुमनाई नेटवर्क है, जो आने वाले वर्षों में संस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। 

    त्रिवेणी संगम पर भावनाओं के संगम से शुरू हुआ दिन

    एमएनएनआइटी के पुरा छात्र सम्मेलन का दूसरा दिन इतिहास और भविष्य के संगम का जीवंत रूप लेकर उपस्थित हुआ। सुबह की पहली किरण के साथ, देश-विदेश से लौटे सैकड़ों पूर्व छात्र त्रिवेणी संगम पहुंचे।  

    उभरती तकनीकों के समावेश का सुझाव

    एलुमनाई-फैकल्टी इंटरएक्टिव वर्कशाप में उद्योग जगत में प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत एलुमनाइयों ने आज के तकनीकी परिदृश्य पर अपनी अनुभवजन्य दृष्टि साझा की। पुरा छात्रों ने उद्योग-केंद्रित पाठ्यक्रम की आवश्यकता, व्यावहारिक प्रशिक्षण और लैब सुविधाओं में सुधार उभरती तकनीकों जैसे एआइ, रोबोटिक्स और क्लाइमेट टेक को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया। 

    एडमिरल काला सहित आठ पुरा छात्रों मिला मोती पुरस्कार

    समारोह का प्रमुख आकर्षण डिस्टिंग्विश्ड मोती पुरस्कार समारोह रहा।इसमें विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड वाइस एडमिरल अशोक कुमार कालरा को भारतीय नौसेना में असाधारण योगदान के लिए दिया गया। यंग अचीवर अवार्ड असम के धुबरी की एडीएम सृष्टि सिंह और डेल्हीवरी के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट प्रशांत गाजीपुर को प्रदान किया गया। प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड जेडब्ल्यू एनर्जी के शरद महेंद्र, उत्तर-पश्चिम रेलवे के अमिताभ और एसएमएस लखनऊ के डा. भारत राज सिंह को दिया गया। उद्यमिता एवं नवाचार अवार्ड श्रेणी में सारसा फाउंडेशन के संस्थापक कुलदीप त्यागी और अल्मा मेटर और समाज सेवा श्रेणी में पैनासोनिक इंडिया के विजय वाधवन को पुरस्कार दिया गया। मुख्य अतिथि रमेश नारायण मिश्रा ने यह पुरस्कार प्रदान किया।

