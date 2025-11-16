MNNIT Prayagraj : छात्रवृत्ति निधि एक करोड़ रुपये तक बढ़ाने की घोषणा, प्लेसमेंट का भी वादा, पुरा छात्रों ने दिखाई दरियादिली

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआइटी) के ग्लोबल एलुमनाई कन्वेंशन-2025 का दूसरा दिन पूर्व छात्रों के अभूतपूर्व योगदान, दानशीलता, संस्थान के प्रति अथाह प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव के नाम रहा। तीन पुरा छात्रों ने न केवल अपना समय, ज्ञान और अनुभव साझा किया, बल्कि संस्थान के भविष्य को नई उड़ान देने के लिए वित्तीय, अकादमिक और औद्योगिक सहयोग का ऐतिहासिक संकल्प जताया।

आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की सहायता की मदद पैनासोनिक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर विजय वाधवन ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की सहायता के लिए अपनी छात्रवृत्ति निधि को 10 लाख बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा की। साथ ही इसे एक करोड़ तक ले जाने का संकल्प भी लिया।

कोष आगामी पांच वर्षों तक प्रदान करेगा छात्रवृत्ति सिल्वर जुबली बैच के पूर्व छात्र डा. विवेक गर्ग ने एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए। उनके द्वारा बनाया गया 25 लाख का कोष आगामी पांच वर्षों तक मेरिट और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। आर्थिक सहयोग का यह बीज अगले कई वर्षों तक प्रतिभाशाली छात्रों को अपने सपनों की रफ्तार देगा।

हर वर्ष 5-10 छात्रों को रोजगार की घोषणा वहीं यूएस-स्थित कंपनी इंपैक्ट क्यूए के संस्थापक ज्योति प्रकाश भट्ट ने घोषणा की कि उनकी कंपनी हर वर्ष 5–10 छात्रों को रोजगार प्रदान करेगी। इन घोषणाओं से पूर्व छात्रों की भावनाएं, संकल्प और ‘गिविंग बैक’ की अद्भुत संस्कृति सशक्त हुई। पुरा छात्रों ने कहा कि हम यहां इसलिए खड़े हैं क्योंकि कभी एमएनएनआइटी ने हमें खड़ा होना सिखाया था।

वैश्विक एलुमनाई नेटवर्क नई ऊंचाई देगा कार्यक्रम के दौरान यह भी चर्चा हुई कि विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों में 40–50 प्रतिशत विकास एलुमनाई योगदान से होता है। पुरा छात्र सम्मेलन के अध्यक्ष प्रो. अवनीश कुमार दुबे ने कहा कि एमएनएनआइटी की शक्ति उसका वैश्विक एलुमनाई नेटवर्क है, जो आने वाले वर्षों में संस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

त्रिवेणी संगम पर भावनाओं के संगम से शुरू हुआ दिन एमएनएनआइटी के पुरा छात्र सम्मेलन का दूसरा दिन इतिहास और भविष्य के संगम का जीवंत रूप लेकर उपस्थित हुआ। सुबह की पहली किरण के साथ, देश-विदेश से लौटे सैकड़ों पूर्व छात्र त्रिवेणी संगम पहुंचे।

उभरती तकनीकों के समावेश का सुझाव एलुमनाई-फैकल्टी इंटरएक्टिव वर्कशाप में उद्योग जगत में प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत एलुमनाइयों ने आज के तकनीकी परिदृश्य पर अपनी अनुभवजन्य दृष्टि साझा की। पुरा छात्रों ने उद्योग-केंद्रित पाठ्यक्रम की आवश्यकता, व्यावहारिक प्रशिक्षण और लैब सुविधाओं में सुधार उभरती तकनीकों जैसे एआइ, रोबोटिक्स और क्लाइमेट टेक को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया।