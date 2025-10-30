MNNIT प्रयागराज के पुरनियों ने 14 छात्रों को दी 7.08 लाख रुपये छात्रवृत्ति, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावियों को मिलेगी
एमएनएनआइटी प्रयागराज के पूर्व छात्र संगठन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7.08 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की है। यह छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की ट्यूशन फीस और मेस शुल्क को कवर करेगी। वर्ष 1999 बैच ने 10 छात्रों को 50-50 हजार रुपये की राशि दी, जबकि इंजीनियर विजय वाधवान ने 4 छात्रों को 52 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की। प्रयागराज समाचार के अनुसार, पुरा छात्र संगठन हर साल छात्रों की मदद करता है।(x)
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNNIT) के पुरा छात्र संगठन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7.08 लाख की छात्रवृत्तियों की घोषणा की है। यह सहायता राशि एमएनआर 99 स्टूडेंट स्कालरशिप और इंजीनियर विजय वाधवान स्कालरशिप के तहत चयनित आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों के खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी।
छात्रों को पढ़ाई और रहने के खर्च से मिलेगी राहत
यह छात्रवृत्ति छात्रों की ट्यूशन फीस और मेस शुल्क दोनों को कवर करती है। यानी पढ़ाई और रहने के खर्च की दोहरी राहत। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई। पात्रता पारिवारिक आय और शैक्षणिक योग्यता (मेरिट) के आधार पर तय की गई। इसके लिए एक विशेष स्क्रीनिंग समिति गठित की गई, जिसने सभी आवेदनों की सूक्ष्म समीक्षा करने के बाद चयन की अनुशंसा की।
10 छात्रों को 50-50 हजार रुपये की राशि मिलेगी
वर्ष 1999 बैच की ओर से प्रायोजित इस स्कालरशिप के तहत कुल 10 छात्रों को प्रत्येक 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई। चयनित छात्रों में अमन यादव (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग), अंकित राज (इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन), सुजल व राहुल कुमार (बायोटेक्नोलाजी), गौरव कुमावत (इलेक्ट्रिकल), प्राची (सिविल), प्रजापति विष्णु मुन्ना (ईसीई), पीयूष कुमार (ईसीई), सोनम कुमारी और देवांशी गुप्ता (प्रोडक्शन एवं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग) शामिल हैं।
इन छात्रों को भी किया गया शामिल
वर्ष 1996 बैच (ईसीई) के इंजीनियर विजय वाधवान की ओर से प्रायोजित स्कालरशिप के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के चार छात्रों का चयन किया गया है। प्रत्येक को 52 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई। इनमें प्रशांत व अपूर्वा गुप्ता (इंजीनियरिंग एवं कम्प्यूटेशनल मैकेनिक्स), आदित्य (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) और प्रीतम कुमार सिंह (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) शामिल हैं।
पुरा छात्र संगठन हर वर्ष विद्यार्थियों की करता है सहायता
पुरा छात्र संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर अवनीश कुमार दुबे, संयुक्त सचिव डा. मनीष गुप्ता और कोषाध्यक्ष डा. अनुपम रावत ने सभी चयनित विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी। प्रोफेसर दुबे ने कहा कि पुरा छात्र संगठन हर वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करता है। यह न केवल संस्था की समावेशी शिक्षा की भावना को सशक्त बनाता है, बल्कि छात्रों में अकादमिक उत्कृष्टता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देता है।
