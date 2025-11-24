Language
    एमएनएनआइटी प्रयागराज के सहायक प्रोफेसर एम. वेंकटेश नाइक का निलंबन वापस, बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से निरस्त किया

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:00 PM (IST)

    मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआइटी) प्रयागराज ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. एम. वेंकटेश नाइक का निलंबन रद्द कर दिया है। बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया। निलंबन 19 सितंबर 2025 को किया गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। संस्थान ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।(x)

    प्रयागराज एमएनएनआईटी प्रोफेसर नाइक का निलंबन आदेश वापस ले लिया है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआइटी) ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर डा. एम वेंकटेश नाइक का निलंबन आदेश वापस ले लिया है। यह निर्णय संस्थान की बोर्ड आफ गवर्नर्स की 13वीं आपात बैठक में 20 नवंबर को लिया गया। इसकी पुष्टि सोमवार को जारी आदेश से हुई।

    19 सितंबर 2025 को निलंबित किया गया था

    डा. नाइक को 19 सितंबर 2025 को निलंबित किया गया था। बोर्ड ने अपनी बैठक में निलंबन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। हालांकि बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि डा. नाइक के खिलाफ सीसीएस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) नियम, 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन रहेगी।

    अनुशासनात्मक जांच में पूर्ण सहयोग करने का निर्देश 

    संस्थान प्रशासन ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे अनुशासनात्मक जांच में पूर्ण सहयोग करें और नियमों के अनुसार कार्य करें। बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि निलंबन अवधि को वेतन एवं भत्तों के संदर्भ में कैसे माना जाएगा, यह निर्णय अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के बाद ही किया जाएगा।निदेशक (कार्य.) वीके श्रीवास्तव की ओर से आदेश जारी किया गया है। 

