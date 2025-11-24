एमएनएनआइटी प्रयागराज के सहायक प्रोफेसर एम. वेंकटेश नाइक का निलंबन वापस, बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से निरस्त किया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआइटी) ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर डा. एम वेंकटेश नाइक का निलंबन आदेश वापस ले लिया है। यह निर्णय संस्थान की बोर्ड आफ गवर्नर्स की 13वीं आपात बैठक में 20 नवंबर को लिया गया। इसकी पुष्टि सोमवार को जारी आदेश से हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

19 सितंबर 2025 को निलंबित किया गया था डा. नाइक को 19 सितंबर 2025 को निलंबित किया गया था। बोर्ड ने अपनी बैठक में निलंबन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। हालांकि बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि डा. नाइक के खिलाफ सीसीएस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) नियम, 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन रहेगी।