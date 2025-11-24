संगम नगरी में हनुमान मंदिर कारिडोर का कार्य जून 2026 तक पूरा करना है, 55% ही काम होने पर मुख्यमंत्री योगी ने जताई थी नाराजगी
प्रयागराज में लेटे हनुमान जी मंदिर के विकास कार्य की प्रगति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। मंदिर कॉरिडोर का 55% कार्य ही पूरा हो पाया है, जिसे जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। महाकुंभ की अन्य अधूरी परियोजनाओं को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, सॉलिड वेस्ट प्लांट और नालों की टैपिंग का कार्य भी समय पर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) की परियोजना श्री लेटे हनुमान जी मंदिर के विकास व सुंदरीकरण का कार्य अभी 55 प्रतिशत ही पूरा हो सका है। इसे 30 जून 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी। इस परियोजना का एक चरण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का कार्य चल रहा है। अंतिम चरण में मुख्य मंदिर का कार्य होना है।
महाकुंभ की चार बड़ी परियोजनाएं अधूरी
संगम के पास बड़े हनुमान मंदिर कारिडोर समेत महाकुंभ की चार बड़ी परियोजनाएं अब भी अधूरी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को माघ मेला के कार्यों की समीक्षा के दौरान इन परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई थी।
मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद कार्य में तेजी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क नाराजगी के बाद रविवार को इन प्रोजेक्ट के कार्य में तेजी लाने के लिए रणनीति बनाई गई। इसके तहत तीन परियोजनाओं का कार्य किसी भी हाल में इसी वर्ष नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है, जबकि एक परियोजना अगले वर्ष जून तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
सालिड वेस्ट प्लांट का काम 70 प्रतिशत ही पूरा
इन चारों परियोजनाओं में नैनी के बसवार स्थित सालिड वेस्ट प्लांट में एसएलएफ निर्माण कार्य भी शामिल है। नगर निगम की इस परियोजना का अभी तक कार्य 70 प्रतिशत ही पूरा हो सका है। इसे 30 दिसंबर तक पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
छह नालों की टैपिंग का कार्य 80 प्रतिशत हुआ
इसी तरह बरगद घाट, मीरापुर क्षेत्र के छह नालों की टैपिंग का कार्य अभी तक 80 प्रतिशत हो सका है। इस कार्य को 25 दिसंबर तक पूरा करना है। तीसरी परियोजना लोक निर्माण विभाग की है, जिसके तहत मेला क्षेत्र के निकट कनिहार में अस्थायी स्टोर के लिए अस्थायी वेयर हाउस, अस्थायी चहारदीवारी व पहुंच मार्ग निर्माण कार्य शामिल है। इसकी 60 प्रतिशत प्रगति है, जिसे 30 दिसंबर तक पूरा करने को कहा गया है।
