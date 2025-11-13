Language
    Mega Kisan Mela : संगम नगरी में 62.71 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृति पत्र वितरित, साइबर फ्राड से किसानों को किया जागरूक

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:01 PM (IST)

    Mega Kisan Mela प्रयागराज में किसान पखवाड़ा के दौरान मेगा किसान मेला आयोजित हुआ, जिसमें किसानों को 62.71 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृति पत्र बांटे गए। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए किसानों की प्रगति पर जोर दिया। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सरकार की किसानों की आय दोगुनी करने की योजनाओं पर प्रकाश डाला और किसानों को साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूक किया गया।

    Mega Kisan Mela किसान मेला में ऋण स्वीकृति पत्र के साथ प्रयागराज के किसान और अधिकारी। जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Mega Kisan Mela किसान पखवाड़ा के आठवें संस्करण पर 'आत्मनिर्भरता की ओर' थीम के तहत गुरुवार को मेगा किसान मेला का आयोजन किया गया। इसमें 62.71 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए।

    कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ : मंडलायुक्त 

    Mega Kisan Mela शहर के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (NCZCC) में आयोजित किसान मेला का शुभारंभ करते हुए मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बैंक आफ बड़ौदा किसानों की प्रगति व स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।

    किसान प्रगति करेंगे तो प्रदेश व देश भी प्रगति करेगा

    Mega Kisan Mela उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर बनाना सरकार का लक्ष्य है। इसमें सभी जनपदों का सहयोग अपेक्षित है। प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने में किसानों का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। किसान प्रगति करेंगे तो प्रदेश व देश भी प्रगति करेगा। उन्होंने सरकार द्वारा संचालित पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत लोगों को बैंकों से ऋण स्वीकृत कर योजना से लाभान्वित कराने को कहा।

    किसानों की आय दोगुनी करना सरकार का लक्ष्य : डीएम

    डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों की आय को दोगुना करना, आमजन को रोजगार से जोड़ना तथा उन्हें उद्यमी बनाना है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी प्रदान कर एक टिकाऊ (सस्टेनेबल) माडल विकसित किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर योजना को लेकर कहा कि इससे बिजली की खपत में कमी आएगी और यह महत्वपूर्ण हरित पहल (ग्रीन इनिशिएटिव) सिद्ध होगी। महाप्रबंधक अंचल प्रमुख वाराणसी मिथिलेश कुमार, क्षेत्रीय प्रमुख प्रयागराज मनोज तिवारी, क्षेत्रीय प्रमुख प्रयागराज-द्वितीय चंद्रकांत चक्रवर्ती, उप निदेशक कृषि पवन कुमार विश्वकर्मा मौजूद रहे।

    साइबर फ्राड से किसानों को किया जागरूक

    Mega Kisan Mela कार्यक्रम में क्रेडिट कैंप एवं वित्तीय साक्षरता सत्रों का आयोजन हुआ। इसमें 750 किसानों एवं व्यपारियों ने भाग लिया। कृषि उपकरण, समूहों के खाद्य उत्पादों, वित्तीय समावेशन एवं आरसेटी के स्टाल थे। नुक्कड़ नाटक से किसानों को योजनाओं व साइबर फ्राड एवं साइबर सुरक्षा के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। डिजिटल सेवा का बैंक ने प्रदर्शन किया।

