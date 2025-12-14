Magh Mela 2026 : माघ मेला में बिजली के खंभों पर लगे QR कोड श्रद्धालुओं की करेंगे मदद, लोकेशन जानेंगे व शिकायत दर्ज करा सकेंगे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला में चल रहे बिजली संबंधित कार्यों का रविवार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक तकनीकी जितेंद्र नलवाया ने निरीक्षण किया। महावीर मार्ग पर स्थित पावर हाउस का निरीक्षण करते हुए आरएमयू एवं डीजी सेट की जांच की। सभी कार्य मानक के अनुरूप व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कराने के निर्देश दिए। साथ ही जो भी काम शेष हैं, उसे हर हाल में 15 दिसंबर तक पूर्ण करने की बात कही।

निर्धारित तिथि तक मेला कार्य पूरा कराने का निर्देश Magh Mela 2026 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक तकनीकी जितेंद्र नलवाया रविवार सुबह माघ मेला स्थित विभाग के कार्यालय पहुंचे। यहां माघ मेला में अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की। अधिशासी अभियंता माघ मेला अशोक कुमार शर्मा से जो भी कार्य शेष हैं, उस बारे में पूछा, जिस पर बताया गया कि दो अस्थायी उपकेंद्र, तीन हजार खंभे, दो हजार स्ट्रीट लाइटों को लगाने का कार्य शेष बचा है, जिसे निर्धारित तिथि तक पूरा कर लिया जाएगा।