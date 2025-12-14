Language
    Magh Mela 2026 : माघ मेला में बिजली के खंभों पर लगे QR कोड श्रद्धालुओं की करेंगे मदद, लोकेशन जानेंगे व शिकायत दर्ज करा सकेंगे

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    Magh Mela 2026 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक तकनीकी जितेंद्र नलवाया ने माघ मेला 2026 में बिजली कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने क्यूआर कोड ...और पढ़ें

    Magh Mela 2026 माघ मेला क्षेत्र में बिजली के खंभे में लगे क्यूआर कोड स्कैन करते पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक तकनीकी जितेंद्र नलवाया। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला में चल रहे बिजली संबंधित कार्यों का रविवार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक तकनीकी जितेंद्र नलवाया ने निरीक्षण किया। महावीर मार्ग पर स्थित पावर हाउस का निरीक्षण करते हुए आरएमयू एवं डीजी सेट की जांच की। सभी कार्य मानक के अनुरूप व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कराने के निर्देश दिए। साथ ही जो भी काम शेष हैं, उसे हर हाल में 15 दिसंबर तक पूर्ण करने की बात कही।

    निर्धारित तिथि तक मेला कार्य पूरा कराने का निर्देश 

    Magh Mela 2026 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक तकनीकी जितेंद्र नलवाया रविवार सुबह माघ मेला स्थित विभाग के कार्यालय पहुंचे। यहां माघ मेला में अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की। अधिशासी अभियंता माघ मेला अशोक कुमार शर्मा से जो भी कार्य शेष हैं, उस बारे में पूछा, जिस पर बताया गया कि दो अस्थायी उपकेंद्र, तीन हजार खंभे, दो हजार स्ट्रीट लाइटों को लगाने का कार्य शेष बचा है, जिसे निर्धारित तिथि तक पूरा कर लिया जाएगा।

    क्यूआरकोड के लाभ बताए 

    Magh Mela 2026 निदेशक तकनीकी ने मुख्य अभियंता प्रथम राजेश कुमार से भी कुछ बिंदुओं पर जानकारी ली। इसके बाद माघ मेले क्षेत्र में बिजली के खंभों पर लगे क्यूआर कोड का शुभारंभ किया। बताया कि इस क्यूआर कोड के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मेले में अपनी लोकेशन को जान सकता है, वहीं समस्याओं को भी इसके माध्यम से दर्ज करवाया जा सकता है। बस इस क्यूआर कोड को स्कैन कर उसमें कुछ बिंदुओं की जानकारी देनी होगी। समस्याओं का निस्तारण तत्काल होगा। इस दौरान अधीक्षण अभियंता भरत सिंह, शिविर सहायक आशीष गुप्ता आदि रहे।

