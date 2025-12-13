Language
    Magh Mela 2026 : श्रद्धालु हेलीकाप्टर से 500 फीट की उंचाई से माघ मेले का विहंगम दृश्य देख सकेंगे, पहली बार हेली राइड सुविधा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    Magh Mela 2026  प्रयागराज में माघ मेला 2026 में श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से संगम का विहंगम दृश्य देख सकेंगे। अरैल क्षेत्र में पहली बार टेंट सिटी बसाई जा र ...और पढ़ें

    Magh Mela 2026 :संगम का भव्य नजारा देखने के लिए श्रद्धालु 8 मिनट हेलीकाप्टर से हवाई सफर कर सकेंगे।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला में इस बार श्रद्धालुओं को हेली राइड की भी सुविधा मिलेगी। इससे श्रद्धालु आसमान से विहंगम संगम को निहार सकेंगे। इसके लिए मेला प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मेला में पहली बार ही कला ग्राम भी विकसित किया जा रहा है। यह एक विशेष सांस्कृतिक केंद्र होगा, जो देश-विदेश के कलाकारों, शिल्पकारों और कलाविदों को एक मंच पर लाएगा, जहां लोक कलाओं, हस्तशिल्प, पारंपरिक नृत्यों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के ज़रिए भारत की समृद्ध विरासत को दिखाएगा। यह संगम की तपोभूमि और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराएगा।

    अरैल क्षेत्र को विशेष सेक्टर के रूप में विकसित हो रहा

    Magh Mela 2026 इस बार अरैल क्षेत्र को विशेष सेक्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहली बार अरैल क्षेत्र को सेक्टर का दर्जा भी दिया गया है। यहां पहली बार टेंट सिटी बसाई जा रही है जिसके पास में चार ब्लाकों का वेलनेस सेंटर होगा। टेंट सिटी में अलग-अलग श्रेणियों के कुल 120 कैंप होंगे, जिनकी आनलाइन बुकिंग भी हो सकेगी। अभी तक कुंभ और महाकुंभ में ही टेंट सिटी बसाई जाती थी। अरैल क्षेत्र में यह टेंट सिटी बिल्कुल ही संगम के पास बसाई जा रही है, जहां से श्रद्धालु आसानी से त्रिवेणी में डुबकी लगाने पहुंच सकेंगे।

    अस्थायी अस्पताल, हेल्थ सेंटर और एंबुलेंस भी होंगी

    Magh Mela 2026 मेलाधिकारी ऋषिराज ने बताया कि वेलनेस सेंटर में श्रद्धालुओं की सुविधा और आध्यात्मिक अनुभव बढ़ाने के लिए योग, ध्यान और आयुर्वेदिक चिकित्सा जैसी स्वास्थ्य-साधना की सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही कई अस्थायी अस्पताल, हेल्थ सेंटर और एंबुलेंस भी होंगी, जिससे श्रद्धालुओं को अध्यात्म के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ भी मिल सके।

    डीपीएस के पास बनेगा हेली राइड को हेलीपैड 

    सबसे बड़ा आकर्षण हेली राइड होगा, जिसके लिए डीपीएस के पास हेलीपैड बनाया जाएगा। यह सेवा एक जनवरी से 15 फरवरी तक पर्यटकों व श्रद्धालुओं को मिलेगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण जल्द ही इसके लिए किराए का निर्धारण करेगा। तीर्थयात्री और पर्यटक इस हेलीकाप्टर में बैठकर माघ मेले का नजारा ले सकेंगे। हेलीकाप्टर के संचालन के लिए एक प्राइवेट हेली सर्विस कंपनी ने प्रारूप प्रस्तुत किया है।

    हेलीकाप्टर पर्यटकों को आठ मिनट तक सैर कराएगा

    उप मेलाधिकारी विवेक शुक्ला ने बताया कि पर्यटक हेलीकाप्टर के जरिए 500 फीट की उंचाई से माघ मेले का दृश्य देख सकेंगे। हेलीकाप्टर पर्यटकों को आठ मिनट तक सैर कराएगा। इस दौरान श्रद्धालु आसमान से मेले के भव्य दृश्यों, पंडालों, पुलों और संगम का दीदार कर सकेंगे।

    वेलनेस सेंटर की विशेषताएं

    स्थान : यह सेंटर माघ मेला के अरैल क्षेत्र में बनाया जा रहा है।

    सुविधाएं : यहां खुले में योग और ध्यान के लिए स्थान, व्यायाम के लिए जगह और आध्यात्मिक पुस्तकें रखने के लिए हाल होंगे।

    विशेषज्ञ : श्रद्धालुओं को सही प्रशिक्षण देने के लिए विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी।

    उद्देश्य : श्रद्धालुओं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें एक सुखद अनुभव प्रदान करना है।

    स्वास्थ्य सुविधाएं : 20-20 बेड के दो अस्पताल इस सेंटर में होंगे, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक होंगे।

    हेल्थ सेंटर : एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक-एक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सालय होगा।

    एंबुलेंस : पांच एंबुलेंस हर समय उपलब्ध रहेंगी।

    कला ग्राम के मुख्य आकर्षण

    सांस्कृतिक प्रदर्शन : शास्त्रीय और लोक नृत्यों, संगीत और साहित्यिक कलाओं का मंचन होगा।

    हस्तशिल्प : देश भर के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री होगी।

    अनुभव क्षेत्र : गंगावतरण और समुद्र मंथन जैसी पौराणिक कथाओं को दर्शाने वाले अनुभव क्षेत्र बनाए जाएंगे।

    अनोखी संरचना : 12 ज्योतिर्लिंगों के आकार में बने कला ग्राम में चार धामों की पृष्ठभूमि होगी,और विशाल पट्टचित्र प्रदर्शित होंगे।

    सेल्फी प्वाइंट और खगोल अवलोकन : युवाओं के लिए सेल्फी प्वाइंट और रात्रि में तारों को देखने का अवसर भी मिलेगा।

    कला ग्राम माघ मेले का एक जीवंत हिस्सा होगा, जो मेले के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को कला के माध्यम से प्रदर्शित कोगा।

    हेली राइड की विशेष की मुख्य बातें

    दर्शनीय उड़ान : भक्त हेलीकाप्टर से पूरे मेला क्षेत्र, संगम और आसपास के इलाकों का मनोरम दृश्य देख सकेंगे।

    आकर्षण का केंद्र : यह सेवा स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए एक बड़ा आकर्षण है, जो उन्हें शहर को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देगी।

    समय और उपलब्धता : यह सेवा पूरे माघ मेला में तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों को मिलेगी। सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक संचालन होगा।

    कई अभिनव प्रयोग विशेष आकर्षण होंगे : मंडलायुक्त

    मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बताया कि माघ मेला में कई अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं, जो विशेष आकर्षण के केंद्र होंगे। हेली राइड के साथ एयर व वाटर एडवेंचर मुख्य आकर्षण होंगे। टेंट सिटी, वेलनेस सेंटर, कला ग्राम भी तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों के लिए खास होंगे।

