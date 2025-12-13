Magh Mela 2026 : श्रद्धालु हेलीकाप्टर से 500 फीट की उंचाई से माघ मेले का विहंगम दृश्य देख सकेंगे, पहली बार हेली राइड सुविधा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला में इस बार श्रद्धालुओं को हेली राइड की भी सुविधा मिलेगी। इससे श्रद्धालु आसमान से विहंगम संगम को निहार सकेंगे। इसके लिए मेला प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मेला में पहली बार ही कला ग्राम भी विकसित किया जा रहा है। यह एक विशेष सांस्कृतिक केंद्र होगा, जो देश-विदेश के कलाकारों, शिल्पकारों और कलाविदों को एक मंच पर लाएगा, जहां लोक कलाओं, हस्तशिल्प, पारंपरिक नृत्यों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के ज़रिए भारत की समृद्ध विरासत को दिखाएगा। यह संगम की तपोभूमि और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराएगा।

अरैल क्षेत्र को विशेष सेक्टर के रूप में विकसित हो रहा Magh Mela 2026 इस बार अरैल क्षेत्र को विशेष सेक्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहली बार अरैल क्षेत्र को सेक्टर का दर्जा भी दिया गया है। यहां पहली बार टेंट सिटी बसाई जा रही है जिसके पास में चार ब्लाकों का वेलनेस सेंटर होगा। टेंट सिटी में अलग-अलग श्रेणियों के कुल 120 कैंप होंगे, जिनकी आनलाइन बुकिंग भी हो सकेगी। अभी तक कुंभ और महाकुंभ में ही टेंट सिटी बसाई जाती थी। अरैल क्षेत्र में यह टेंट सिटी बिल्कुल ही संगम के पास बसाई जा रही है, जहां से श्रद्धालु आसानी से त्रिवेणी में डुबकी लगाने पहुंच सकेंगे।

अस्थायी अस्पताल, हेल्थ सेंटर और एंबुलेंस भी होंगी Magh Mela 2026 मेलाधिकारी ऋषिराज ने बताया कि वेलनेस सेंटर में श्रद्धालुओं की सुविधा और आध्यात्मिक अनुभव बढ़ाने के लिए योग, ध्यान और आयुर्वेदिक चिकित्सा जैसी स्वास्थ्य-साधना की सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही कई अस्थायी अस्पताल, हेल्थ सेंटर और एंबुलेंस भी होंगी, जिससे श्रद्धालुओं को अध्यात्म के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ भी मिल सके।

डीपीएस के पास बनेगा हेली राइड को हेलीपैड सबसे बड़ा आकर्षण हेली राइड होगा, जिसके लिए डीपीएस के पास हेलीपैड बनाया जाएगा। यह सेवा एक जनवरी से 15 फरवरी तक पर्यटकों व श्रद्धालुओं को मिलेगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण जल्द ही इसके लिए किराए का निर्धारण करेगा। तीर्थयात्री और पर्यटक इस हेलीकाप्टर में बैठकर माघ मेले का नजारा ले सकेंगे। हेलीकाप्टर के संचालन के लिए एक प्राइवेट हेली सर्विस कंपनी ने प्रारूप प्रस्तुत किया है।

हेलीकाप्टर पर्यटकों को आठ मिनट तक सैर कराएगा उप मेलाधिकारी विवेक शुक्ला ने बताया कि पर्यटक हेलीकाप्टर के जरिए 500 फीट की उंचाई से माघ मेले का दृश्य देख सकेंगे। हेलीकाप्टर पर्यटकों को आठ मिनट तक सैर कराएगा। इस दौरान श्रद्धालु आसमान से मेले के भव्य दृश्यों, पंडालों, पुलों और संगम का दीदार कर सकेंगे।