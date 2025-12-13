Magh Mela 2026 : प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर मिलेंगी संगम नगरी की कलाकृतियां, विशेष स्टालों पर रहेगी उपलब्ध
Magh Mela 2026 माघ मेला में प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भारतीय रेल अनूठा उपहार लेकर आ रहा है। प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज समेत कई स्टेशनों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला में प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भारतीय रेल एक अनूठा उपहार लेकर आ रहा है। प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, शिवकुटी, नैनी, प्रयाग, फाफामऊ सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर विशेष स्टाल सजेंगे, जहां संगम नगरी की आत्मा को समेटे कलाकृतियां मिलेंगी।
नियत मूल्य पर खरीद सकेंगे श्रद्धालु
Magh Mela 2026 रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्माों पर पवित्र कलश, मां गंगा की मनमोहक प्रतिमा, महर्षि भारद्वाज की ध्यानमग्न मूर्ति, श्रीराम दरबार का दिव्य स्वरूप, नागवासुकि मंदिर की भव्य अनुकृति, नैनी ब्रिज का लघु माडल, श्रृंगवेरपुर धाम व प्रतिष्ठानपुरी की झलक, प्राचीन वटवृक्ष की छायादार प्रतिकृति और संगम का पावन भाव लिए सुंदर स्मृति-चिह्न आदि उपलब्ध हो सकेगा। ये सभी वस्तुएं नियत मूल्य पर मिलेंगी, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं श्रद्धालुओं को देना पड़ेगा।
रेलवे की पहली बार व्यवस्था
Magh Mela 2026 यह पहली बार हो रहा है जब रेलवे मेले के माध्यम से पूरे देश में त्रिवेणी संगम का संदेश, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रयागराज की गौरवगाथा घर-घर पहुंचाएगा। यात्री इन्हें खरीदकर अपने साथ संगम की पवित्र स्मृति, अक्षयवट की छांव और गंगा-यमुना-सरस्वती के मिलन का आशीर्वाद ले जा सकेंगे। रेलवे संगम सिर्फ स्थान नहीं, एक भाव है, जो अब हर दिल तक पहुंचेगा, यही संदेश दे रहा है।
किन-किन स्टेशनों पर मिलेगी सुविधा
Magh Mela 2026 मंडल पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि माघ मेला में करोड़ों तीर्थयात्री एवं श्रद्धालु स्नान एवं अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं । बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पर आते हैं। ऐसे में उनके लिए कैटरिंग स्टाल्स, मल्टी पर्पज स्टाल्स एवं रिफ्रेशमेंट रूम की सुविधा को विस्तारित किया जा रहा है और इनकी गुणवत्ता में भी सुधार किया जा रहा है। यहां उन्हें क्षेत्रीय महत्व की कलाकृतियों को खरीदने का मौका होगा। प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, नैनी रेलवे स्टेशन, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन आदि पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।