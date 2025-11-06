Language
    Magh Mela 2026 : प्रयागराज के परेड में पहली बार बसेगा एक सेक्टर, अरैल क्षेत्र का बढ़ाया जाएगा क्षेत्रफल

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:36 PM (IST)

    Magh Mela 2026 प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला में पहली बार परेड मैदान में एक सेक्टर बसाया जाएगा। अरैल सेक्टर का क्षेत्रफल भी बढ़ाया जाएगा, जहाँ पहले पांच सेक्टर और एक सब-सेक्टर थे, इस बार सात सेक्टर होंगे। संगम क्षेत्र को सेक्टर एक, काली मार्ग से शास्त्री ब्रिज तक सेक्टर दो, और परेड मैदान सेक्टर तीन होगा। संगम से रेलवे ब्रिज तक अधिक जगह मिलने से स्नान घाट बनाने में सुविधा होगी।

    Hero Image

    Magh Mela 2026 प्रयागराज परेड मैदान में एक सेक्टर बसेगा, यहां झूलों से लेकर अन्य व्यावसायिक गतिविधियां रहेंगी। tजागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 प्रयागराज के आगामी माघ मेला में पहली बार शहर के परेड मैदान में भी एक सेक्टर बसाया जाएगा। इसके साथ ही अरैल में संपूर्ण सेक्टर बसेगा। अरैल सेक्टर का क्षेत्रफल भी बढ़ाया जाएगा। पिछले माघ मेला में पांच सेक्टर तथा एक सब सेक्टर के रूप में अरैल को बसाया गया था। इस बार सात सेक्टर बसाने की तैयारी चल रही है।

    कहां कितने होंगे सेक्टर

    Magh Mela 2026 संगम क्षेत्र को सेक्टर एक के रूप में विकसित किया जा रहा है, जबकि काली मार्ग से शास्त्री ब्रिज के आगे दारागंज की ओर तक सेक्टर दो, परेड मैदान सेक्टर तीन होगा। झूंसी क्षेत्र में सेक्टर चार, पांच व छह बसाया जाएगा। इसी तरह अरैल को सेक्टर सात बनाया जाएगा।

    संगम से रेलवे ब्रिज तक अधिक जगह मिलेगी

    Magh Mela 2026 संगम से लेकर रेलवे ब्रिज तक गंगा किनारे इस बार ज्यादा जगह मिलेगी। इसकी वजह महाकुंभ के पहले कराए गए नदी में ड्रेजिंग के कार्य को माना जा रहा है। रिवर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के चलते इस बार परेड के बांध और गंगा नदी के बीच डेढ़ गुना जगह मिली है।

    बड़े स्नान घाट बनाने में मिलेगी सुविधा 

    उप मेलाधिकारी विवेक शुक्ला ने बताया कि ज्यादा जगह मिलने से स्नान घाटों को विकसित करने में सुविधा होगी। इससे बड़े स्नान घाट बनाए जा सकेंगे। संगम नोज तथा संगम माउथ के घाट के भी बड़े क्षेत्रफल में बनाए जा सकेंगे। परेड मैदान में झूलों से लेकर अन्य व्यावसायिक गतिविधियां रखी जाएंगी। सेक्टर चार व पांच में संतों के शिविर लगेंगे, जबकि छह व सात में कल्पवासी बसाए जाएंगे। संस्थाओं के शिविर भी इन सेक्टरों लगेंगे।

