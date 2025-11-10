Magh Mela 2026: भूमिपूजन के साथ प्रयागराज माघ मेला का श्रीगणेश, पुलिस कमिश्नर व अधिकारियों ने संगम क्षेत्र में किया पूजन
Magh Mela 2026 प्रयागराज में माघ मेला 2026 की शुरुआत भूमि पूजन के साथ हुई। पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों ने संगम क्षेत्र में पूजन किया। सबसे पहले पुलिस लाइन और फिर अन्य अस्थायी निर्माण शुरू होंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। माघ मेला को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 दिव्य और भव्य महाकुंभ की भांति इस बार का माघ मेला भी रहेगा। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने सोमवार को विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया। इसी के साथ पुलिस की ओर से माघ मेला का श्रीगणेश हो गया। अब सबसे पहले पुलिस लाइन और उसके बाद बाकी अस्थायी निर्माण शुरू होगा।
त्रिवेणी मार्ग पर हुआ भूमि पूजन
Magh Mela 2026 गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम क्षेत्र में त्रिवेणी मार्ग पर पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, मेला के नोडल अधिकारी ने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विद्वान आचार्यों ने विधि विधान से पूजन करवाया।
मेले की बेहतर व्यवस्था का खींचा जा रहा खाका
Magh Mela 2026 पुलिस अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सहायता और सुविधा का ध्यान इस बार के माघ मेला में भी विशेष रूप से रखा जाएगा। इसकी व्यवस्था के लिए खाका खींचा जा रहा है। मेले की व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए पुलिस लाइन के अलावा पुलिस थाना, चौकी, वाच टावर, फायर ब्रिगेड स्टेशन सहित अन्य का निर्माण होगा।
ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगी सुविधा
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि माघ मेला में ड्यूटी करने के लिए आने वाले पुलिसकर्मियों की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनके ठहरने और अन्य जरूरत के अनुसार भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी, ताकि उन्हें कठिन ड्यूटी करने में कोई दिक्कत नहीं हो।
