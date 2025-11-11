प्रयागराज के पुराने शहर का लोकनाथ चौराहा..., यहां की कुरकुराती जलेबी और गरमागरम कचौड़ी का स्वाद ही निराला

अमरदीप भट्ट, प्रयागराज। पुराने शहर में खानपान संस्कृति का सबसे बड़ा जोन लोकनाथ चौराहा है। यहां की दही-जलेबी, कचौड़ी, खस्ता दमालू का स्वाद ही निराला है। लोकनाथ चौराहा से लेकर घंटाघर के निकट दरवेश्वर नाथ शिवालय तक सुबह की शुरुआत ही गरमागरम छनती जलेबियों और कचौड़ियों से होती है। ऐसी-ऐसी दुकानें हैं जो स्वाद के मामले में अपने ग्राहकों को अंगुली चाटने पर मजबूर करती रहती हैं।

छोटी जलेबी नहीं खाई तो यहां चले आइए छोटी जलेबी, कभी सुना है आपने ? प्रकाश गुप्ता की दुकान पर बनने वाली छोटी जलेबी का स्वाद ही बेजोड़ है। गरम छनती और मिनटों में थाल खाली होते रहने से जलेबी ही मांग भी बढ़ जाती है। 52 साल से यह दुकान दरवेश्वर नाथ शिवालय के ठीक सामने दूसरी पटरी पर लग रही है। इनकी पहचान है छाता।

वर्ष 1973 में सुशील के बाबा बेचते थे जलेबी प्रकाश कहते हैं कि वर्ष 1973 में बाबा हजारीलाल ने यहीं पर जलेबी बेचने की शुरुआत की थी। उनके बाद पिता सुशील कुमार गुप्ता 'भोंदू भाई' ने इस दैनिक रोजगार को बनाए रखा और अब प्रकाश स्वयं बैठते हैं बिना नागा। जलेबी के स्वादिष्ट होने का राज बताते हैं कि तलने में कोई जल्दबाजी नहीं करते। जलेबी कुरकुरी रहे तो इसे खाने का स्वाद बढ़ जाता है।

40 वर्ष से मनोज लगा रहे खस्ता-दमालू व ढोकला कुछ ही दूरी पर जलेबी और नाश्ते की एक दुकान 40 साल से संचालित है। मनोज कुमार केसरवानी ने इसकी शुरुआत की थी, अब बेटा हर्ष भी उनके साथ दैनिक रोजगार में जुट गया है। जलेबी, खस्ता दमालू, साथ में ढोकला। सुबह साढ़े आठ या नौ बजे तक ग्राहक अधिक संख्या में आते हैं। पत्तल के दोहने में दही जलेबी, खस्ता दमालू खाया, कुछ चुहल मजाक हुई, सुबह-सुबह की ताजी हवा से इम्युनिटी बढ़ाई और घर लौटने के बाद कामकाज पर निकल गए।

अनिल की कचौड़ी-दमालू संग रायता का टेस्ट अलग लोकनाथ चौराहा पर कचौड़ी के ठेले लगने के बाद ग्राहकों का आना भी सात बजे शुरू हो जाता है। कचौड़ी विक्रेता अनिल चौरसिया के ठेले पर जुटे रहे ग्राहक खाने में। कड़ाही में छनती ही कचौड़ियां, भगोने में दमालू और रसेदार सब्जी के अलावा रायता। बात करने पर अनिल मुस्कुराने लगे। कहा बहुत पहले से ठेला लग रहा है, खाने वालों की कमी नहीं है तब कारीगरी अच्छी होनी चाहिए। सब्जी में स्वाद रहे, कचौड़ी गरम हो तो फिर चटखारा लगना ही है।