पोस्ट के नीचे तेंदुआ को बैठा देख कांप गई थी रूह..., HRI के सुरक्षाकर्मी ने सुनाई आखों देखी, क्षेत्र में दहशत का माहौल

संसू, झूंसी (प्रयागराज)। उस दिन शनिवार था, शाम के करीब पांच बज रहे थे। करीब 15 फीट ऊंचे पोस्ट पर मैं ड्यूटी पर मुस्तैद था। कार्यालय भवन की तरफ से एक तेंदुआ आया और पोस्ट के पास बैठ गया। मेरी नजर उससे मिल गई। पूरा शरीर कांप गया। किसी तरह खुद को संभाला। फिर उच्चाधिकारियों को सूचना दी। मेरी आवाज सुनकर तेंदुआ जंगल की तरफ भाग गया। यह कहना है झूंसी स्थित एचआरआइ के सुरक्षाकर्मी हरिमोहन शुक्ला का।

संस्थान के कई लोगों ने तेंदुआ देखा सिर्फ सुरक्षाकर्मी हरिमोहन शुक्ला ही नहीं, बल्कि संस्थान में काम करने और शोध करने वाले विद्यार्थियों के अनुसार उन्होंने भी तेंदुआ को देखा है। वह हमेशा रात में ही निकलता है। जिस इलाके में उसे देखा गया, वहां कोई सीसीटीवी कैमरे हैं नहीं। इसलिए, पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पा रहा है।

लोगों के साथ ही कुत्तों में भी तेंदुआ का खौफ यही नहीं जंगल की जमीन भी सूखी पड़ी है, जिसके चलते पग चिन्ह भी खोजे नहीं मिल रहे हैँ। सिर्फ एचआरआइ के अंदर ही नहीं आसपास की बस्ती में रहने वाले लाेगों में भी दहशत का माहौल है। इतना ही नहीं इन बस्तियों में रहने वाले कुत्तों में भी तेंदुआ का खौफ साफ दिख रहा है।

तेंदुआ की चहलकदमी से दहशत अधिवक्ता तेज प्रताप मिश्रा व अन्य लोगों का कहना है कि जब से इलाके में तेंदुआ आया है, तब से कुत्ते ज्यादातर इधर-उधर दुबके रहते हैं। अन्यथा, राताें-दिन घूमते रहते थे। इनका यह बर्ताब भी बताता है कि इलाके में तेंदुआ की चहलकदमी हो रही है। इससे दहशत का माहौल है।

एक कुत्ते को निवाला बनाने की आशंका एचआरआइ परिसर में ही रविवार की सुबह एक कुत्ते का शव मिला। यह इसी परिसर में रहता था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुत्ते के गले को किसी जानवर ने नोचा था। वह पूरी तरह से क्षतविक्षत था। आशंका है कि परिसर में रह रहे तेंदुए ने ही इसका शिकार किया होगा।