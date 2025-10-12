प्रयागराज शहर की ओर तेंदुआ के बढ़ते कदम से वन विभाग सक्रिय, पगचिह्नों के सहारे पकड़ने का प्रयास, झूंसी के HRI में दिखा था
प्रयागराज के झूंसी स्थित एचआरआई में तेंदुआ दिखने से दहशत है। वन विभाग सक्रिय हो गया है और तेंदुए को पकड़ने के लिए पगचिह्नों की मदद ले रहा है। पहले इसे कुत्ता समझा गया था, लेकिन बाद में कर्मचारियों ने तेंदुए की तस्वीर खींची। सरायइनायत क्षेत्र में पहले से ही तेंदुए का भय था, जो अब शहर तक पहुँच गया है। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर से सटे झूंसी के छतनाग स्थित HRI में दिखे तेंदुआ को लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग पूरे दिन इसी पर चर्चाएं करते रहे। अब तेंदुआ के शहर की ओर बढ़ने से खलबली मची है।
HRI पहुंची वन विभाग की टीम
दूसरी ओर झूंसी के HRI में दो गार्डों ने शनिवार को तेंदुआ देखने की बात कही थी। हालांकि वन विभाग ने इसे कुत्ता बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। हालांकि विभाग के लोगों की रविवार सुबह से ही सक्रियता दिखने लगी। महकमे की एक टीम एचआरआइ पहुंची और परिसर के अंदर छानबीन शुरू की।
सरायइनायत क्षेत्र में डेढ़ माह से तेंदुआ की दहशत
अभी तक सरायइनायत क्षेत्र में ही तेंदुआ की दहशत पिछले करीब डेढ़ माह से थी। कई बार ग्रामीणों ने इसे देखने की बात कही थी। वहीं शनिवार को तेंदुआ की खौफ शहर के झूंसी इलाके तक पहुंच गई। छतनाग में गंगा के किनारे स्थित हरिशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट (HRI) में इसकी झलक देखी गई।
तेंदुआ के विचरण की तस्वीर मोबाइल में की कैद
सबसे पहले शुक्रवार की मध्य रात्रि सुरक्षा कर्मियों की नजर इस पर पड़ी थी। कुछ कर्मचारियों ने इसकी तस्वीर भी मोबाइल से कैद की थी। हालांकि शहर तक तेंदुआ कैसे आएगा, यही सोंचकर अनदेखा कर दिया। इसके बाद शनिवार देर शाम फिर कुछ सुरक्षा कर्मचारियों को परिसर के अंदर गेस्ट हाउस के पास तेंदुआ दिखा।
वन विभाग फोटो देख तेंदुआ को कुत्ता बताया
इसकी सूचना संस्थान के अधिकारियो व वन विभाग को दी गई थी। वन विभाग की टीम पहुंची थी, लेकिन जिसे कर्मचारी तेंदुआ बता रहे थे, उसे कुत्ता घोषित करके लौट गई। रविवार को फिर सुबह एक टीम पहुंची। परिसर से लेकर उसके आसपास तक गहन छानबीन की।
वन विभाग की टीम तलाश रही तेंदुआ
वन विभाग की पहुंची टीम के सदस्यों ने एचआरआइ के कर्मचारियों के साथ ही स्थानीय निवासियों से भी पूछताछ की। तेंदुए के पगचिह्न खोजने का प्रयास भी किया गया। इस संबंध में डीएफओ अरविंद कुमार ने बताया कि तेंदुआ की तलाश की जा रही है।
