    उमेश पाल हत्याकांड का वीडियो युवक ने मोबाइल स्टेटस पर लगाया, बैकग्राउंड में विवादित गाना भी था, गिरफ्तार

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 12:58 PM (IST)

    प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो एक युवक ने अपने मोबाइल स्टेटस पर लगाकर विवादित गाना लगाया, जिसके चलते उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल चश्मदीद गवाह थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है कि उसने स्टेटस पर वीडियो क्यों लगाया।

    प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के इसी सीसीटीवी वीडियो को स्टेटस पर लगाने को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वीडियो ग्रैव

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो एक युवक ने अपने मोबाइल स्टेटस पर लगाया। इतना ही नहीं, बैक ग्राउंड में विवादित गाना भी लगाया। इस युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।

    राजू पाल हत्याकांड के गवाह थे उमेश पाल

    उल्लेखनीय है कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड काफी चर्चा में रहा है। पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल चश्मदीद गवाह थे। उनकी हत्या कर दी गई थी, जब वे कचहरी से कार में सवार होकर अपने धूमनगंज स्थित घर के बाहर सड़क पर पहुंचे। 

    उमेश और उनके दो गनर की हत्या की गई थी

    ज्यों ही उमेश पाल अपने दो गनर के साथ कार से उतरकर घर की ओर जाने लगे, ताबड़तोड़ गोलियों और बम से हमला कर तीनों को अपराधियों ने मौत की नींद सुला दी थी। इस हत्याकांड के आरोपित पूर्व सांसद व माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को बनाया गया। अतीक का एक बेटा भी वाहन से उतरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस पूरे घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद था।

    स्टेटस लगाने वाले युवक से धूमनगंज पुलिस कर रही पूछताछ

    इसी हत्याकांड से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो स्टेटस पर लगाने पर एक युवक के खिलाफ धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। स्टेटस पर उसने हत्याकांड से जुड़ा वीडियो लगाने के साथ ही बैकग्राउंड में विवादित गाना किन कारणों से लगाया था, इसे लेकर पूछताछ की जा रही है।

    बैकग्राउंड में गाना सिस्टम सिस्टम मेरे अधीन है... 

    युवक ने अपने स्टेटस पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा वीडियो लगाते हुए बैकग्राउंड में विवादित गाना “सिस्टम सिस्टम मेरे अधीन हैं” लगाया था। एक्स पर किसी यूजर ने इस मामले की शिकायत प्रयागराज पुलिस से की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की तो मामला सही निकला। धूमनगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

    क्या कहते हैं इंस्पेक्टर धूमनगंज

    इस संबंध में धूमनगंज इंस्पेक्टर अमरनाथ राय का कहना है कि प्रतापगढ़ जनपद के मानिकपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने अपने स्टेटस पर इसे लगाया था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।