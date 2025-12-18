Language
    Kaushambi Road Accident : बालू लदे डंपर ने साइकिल सवार 10वीं की छात्रा को कुचला, साइकिल से जा रही थी स्कूल

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:10 PM (IST)

    कौशांबी में बैरागीपुर-पश्चिम शरीरा मार्ग पर बालू से लदे डंपर ने साइकिल सवार 10वीं की छात्रा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका सरिता ...और पढ़ें

    कौशांबी के महेवाघाट क्षेत्र में बालू लदे डंपर की टक्कर से साइकिल सवार छात्रा की मौत हो गई। 

    संसू, जागरण, महेवाघाट (कौशांबी)। बैरागीपुर-पश्चिम शरीरा मार्ग पर गुरुवार सुबह बालू लदे डंपर से कुचल कर साइकिल सवार हाईस्कूल की छात्रा की मौत हो गई। छात्रा अन्य सहपाठियों के साथ कालेज जा रही थी। घटना के बाद डंपर चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर वाहन कब्जे में लिया। छात्रा के पिता की तहरीर पर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    सुरेंद्र इंटर कालेज में 10वीं की छात्रा थी सरिता

    महेवाघाट क्षेत्र के महेवा उपरहार निवासी छोट्टन निषाद की 16 वर्षीय बेटी सरिता टिकरी स्थित स्वर्गीय सुरेंद्र इंटर कालेज में 10वीं की छात्रा थी। गुरुवार सुबह करीब नौ बजे सरिता साइकिल से कालेज जा रही थी। जैसे ही वह बैरागीपुर-पश्चिम शरीरा मार्ग पर पहुंची तभी महेवाघाट की तरफ से आ रहे बालू लदे डंपर ने उसे सामने से कुचल दिया। हादसे में सरिता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला है।

    चेकिंग से बचने के लिए लिंग मार्ग से जा रहा था डंपर 

    सरिता दो बहन व एक भाई में मझली थी। चर्चा रही कि डंपर बालू से ओवरलोड था। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन व एआरटीओ चेकिंग से बचने के लिए चालक राम वनगमन मार्ग से नहीं जाकर बैरागीपुर से पश्चिम शरीरा जाने वाले शार्टकट लिंक मार्ग से जा रहा था।

    डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज 

    इस संबंध में थाना प्रभारी धीरेंद्र सिंह का कहना है कि मृतका के पिता की तहरीर पर अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। डंपर को थाने में खड़ा कराने के साथ ही शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

