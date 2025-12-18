Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौशांबी में फोन पर प्रधान से गाली-गलौज करने वाला दारोगा लाइन हाजिर, आडियो वायरल, मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी शिकायत

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:49 PM (IST)

    कौशांबी में संदीपनघाट थाने के दारोगा बलवीर सिंह को ग्राम प्रधान से फोन पर गाली-गलौज करना महंगा पड़ा। ऑडियो वायरल होने पर एसपी ने दारोगा को लाइन हाजिर ...और पढ़ें

    Hero Image

    कौशांबी के संदीपनघाट थाने में तैनात गाली-गलौज करने वाले दारोगा पर गिरी गाज, आडियो वायरल होने के बाद लाइन हाजिर कर दिया गया है।

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। संदीपनघाट थाने में तैनात दारोगा बलवीर सिंह को ग्राम प्रधान से फोन पर गाली-गलौज करना भारी पड़ गया। गाली-गलौज का आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद एसपी राजेश कुमार ने दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया। प्रकरण की जांच सीओ सिराथू को सौंपी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दारोगा बलवीर वारंट तामील कराने प्रधान के घर गए थे

    संदीपनघाट क्षेत्र के गौसपुर गांव निवासी सुल्तान पासी प्रधान हैं। प्रधान के मुताबिक एक दशक पहले किसी मामले में उनके भतीजे के खिलाफ अदालत से वारंट जारी हुआ था। दारोगा बलवीर सिंह वारंट तामील कराने के लिए उनके घर पहुंचे। भतीजे के घर पर नहीं होने पर उन्हें फोन किया। कहा कि भतीजे को मंगलवार तक वह कोर्ट में हाजिर करवा दें।

    दारोगा की आडियो रिकार्डिंग

    आरोप है कि बातचीत में दारोगा बोल रहे हैं- पहले तुम आरोपित युवक को कछार में हिरमिंजी बोने की बात कह रहे थे। आज तुम मुंबई में होने की बात कह रहे हो। प्रधान ने कहा कि जितनी जानकारी थी बता दिया। इसे लेकर दारोगा भन्ना गए और फोन पर ही धमकी देते हुए कहा कि तुमको जितनी ताकत लगानी हो लगा लो। तुम बचा नहीं पाओगे। ऐसे में ही पुलिस नक्शा बदल देती है। तुम बीच में नहीं आना। इसके अलावा बातचीत के दौरान ही अपशब्दों का प्रयोग किया गया।

    मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी शिकायत 

    पीड़ित प्रधान ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की। इसका आडियो भी बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। हालांकि दैनिक जागरण प्रसारित आडियो की पुष्टि नहीं करता। इस मामले को एसपी राजेश कुमार ने गंभीरता से लिया है।

    दारोगा का आचरण अनुशासनहीनता के दायरे में : एसपी 

    एसपी ने बताया कि दारोगा का आचरण अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। इसे लेकर उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। प्रकरण की जांच सीओ सिराथू भैया संतोष को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में कांग्रेस का हल्लाबोल, घेराव करने भाजपा कार्यालय जाते समय पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर रोका, सड़क पर बैठे नेता

    यह भी पढ़ें- नियमित करने की मांग को लेकर प्रयागराज में आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर, काम बंद कर कलेक्ट्रेट में जुटीं, किया प्रदर्शन