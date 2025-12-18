कौशांबी में फोन पर प्रधान से गाली-गलौज करने वाला दारोगा लाइन हाजिर, आडियो वायरल, मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी शिकायत

जागरण संवाददाता, कौशांबी। संदीपनघाट थाने में तैनात दारोगा बलवीर सिंह को ग्राम प्रधान से फोन पर गाली-गलौज करना भारी पड़ गया। गाली-गलौज का आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद एसपी राजेश कुमार ने दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया। प्रकरण की जांच सीओ सिराथू को सौंपी गई है।

दारोगा बलवीर वारंट तामील कराने प्रधान के घर गए थे संदीपनघाट क्षेत्र के गौसपुर गांव निवासी सुल्तान पासी प्रधान हैं। प्रधान के मुताबिक एक दशक पहले किसी मामले में उनके भतीजे के खिलाफ अदालत से वारंट जारी हुआ था। दारोगा बलवीर सिंह वारंट तामील कराने के लिए उनके घर पहुंचे। भतीजे के घर पर नहीं होने पर उन्हें फोन किया। कहा कि भतीजे को मंगलवार तक वह कोर्ट में हाजिर करवा दें।

दारोगा की आडियो रिकार्डिंग आरोप है कि बातचीत में दारोगा बोल रहे हैं- पहले तुम आरोपित युवक को कछार में हिरमिंजी बोने की बात कह रहे थे। आज तुम मुंबई में होने की बात कह रहे हो। प्रधान ने कहा कि जितनी जानकारी थी बता दिया। इसे लेकर दारोगा भन्ना गए और फोन पर ही धमकी देते हुए कहा कि तुमको जितनी ताकत लगानी हो लगा लो। तुम बचा नहीं पाओगे। ऐसे में ही पुलिस नक्शा बदल देती है। तुम बीच में नहीं आना। इसके अलावा बातचीत के दौरान ही अपशब्दों का प्रयोग किया गया।

मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी शिकायत पीड़ित प्रधान ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की। इसका आडियो भी बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। हालांकि दैनिक जागरण प्रसारित आडियो की पुष्टि नहीं करता। इस मामले को एसपी राजेश कुमार ने गंभीरता से लिया है।