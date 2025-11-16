Teacher Recruitment 2021 : प्रधानाध्यापक-सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन तिथि बदली, अब 24 नवंबर से होंगे

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। Junior Aided Teacher Recruitment 2021 अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूल की वर्ष 2021 की प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक भर्ती में अब आनलाइन आवेदन 24 नवंबर को दोपहर बाद से 14 दिसंबर तक लिए जाएंगे। अभी यह आवेदन 15 नवंबर से पांच दिसंबर तक लिए जाने थे, लेकिन सर्वर/पोर्टल में तकनीकी कारणों से आई कठिनाई के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने परिवर्तन किया है। आनलाइन आवेदन पत्र राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट/पोर्टल पर प्राप्त किया जा सकेगा।

चयन मेरिट के आधार पर होगी भर्ती Junior Aided Teacher Recruitment 2021 यह भर्ती प्रक्रिया में वर्ष 2021 के विज्ञापन पर हुई परीक्षा के छह नवंबर को घोषित संशोधित परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाना है। भर्ती पूर्ण करने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक ने 29 अक्टूबर को समयसारिणी जारी की थी।

पीएनपी ने कराई थी परीक्षा Junior Aided Teacher Recruitment 2021 394 प्रधानाध्यापक एवं 1894 सहायक अध्यापक पदों के लिए यह परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) ने कराई थी। भर्ती में इतना विलंब हो गया कि अब पद ही कम हो गए हैं। पद घटने का कारण कुछ जूनियर हाईस्कूलों का उच्चीकृत होकर हाईस्कूल बन जाना है। इसके अलावा 2019 के शासनादेश के अनुसार जिस जूनियर हाईस्कूल में छात्र संख्या 100 या इससे कम है, वहां प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं होना है।