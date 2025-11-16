Teacher Recruitment 2021 : प्रधानाध्यापक-सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन तिथि बदली, अब 24 नवंबर से होंगे
Junior Aided Teacher Recruitment 2021 उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ गई है। सर्वर संबंधी दिक्कतों के कारण अब आवेदन 24 नवंबर से 14 दिसंबर तक लिए जाएंगे। यह भर्ती 2021 के विज्ञापन के आधार पर होगी, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। प्रधानाध्यापक के 253 और सहायक अध्यापक के 1262 पदों पर भर्ती होगी।
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। Junior Aided Teacher Recruitment 2021 अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूल की वर्ष 2021 की प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक भर्ती में अब आनलाइन आवेदन 24 नवंबर को दोपहर बाद से 14 दिसंबर तक लिए जाएंगे। अभी यह आवेदन 15 नवंबर से पांच दिसंबर तक लिए जाने थे, लेकिन सर्वर/पोर्टल में तकनीकी कारणों से आई कठिनाई के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने परिवर्तन किया है। आनलाइन आवेदन पत्र राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट/पोर्टल पर प्राप्त किया जा सकेगा।
चयन मेरिट के आधार पर होगी भर्ती
Junior Aided Teacher Recruitment 2021 यह भर्ती प्रक्रिया में वर्ष 2021 के विज्ञापन पर हुई परीक्षा के छह नवंबर को घोषित संशोधित परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाना है। भर्ती पूर्ण करने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक ने 29 अक्टूबर को समयसारिणी जारी की थी।
पीएनपी ने कराई थी परीक्षा
Junior Aided Teacher Recruitment 2021 394 प्रधानाध्यापक एवं 1894 सहायक अध्यापक पदों के लिए यह परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) ने कराई थी। भर्ती में इतना विलंब हो गया कि अब पद ही कम हो गए हैं। पद घटने का कारण कुछ जूनियर हाईस्कूलों का उच्चीकृत होकर हाईस्कूल बन जाना है। इसके अलावा 2019 के शासनादेश के अनुसार जिस जूनियर हाईस्कूल में छात्र संख्या 100 या इससे कम है, वहां प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं होना है।
सहायक अध्यापक के पद भी घट गए
Junior Aided Teacher Recruitment 2021 इसी तरह छात्र संख्या 100 तक होने पर तीन सहायक अध्यापक नियुक्त होने की व्यवस्था के कारण सहायक अध्यापक के पद भी घट गए। इस मानक के चलते दोनों पदों पर कमी आई। इस तरह अब प्रधानाध्यापक के लिए 253 तथा सहायक अध्यापक के लिए 1262 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा 29 अक्टूबर को जारी की गई समय सारिणी में कोई और परिवर्तन नहीं किया गया है।
