    Indira Marathon 2025 : आज तय होगी इंदिरा मैराथन की रूपरेखा, प्रयागराज के DM देंगे रूट, सुरक्षा व्यवस्था, इनामी राशि की जानकारी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:52 PM (IST)

    Indira Marathon 2025 की तैयारी जोरों पर है। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा विकास भवन में मैराथन की रूपरेखा जारी करेंगे, जिसमें रूट, सुरक्षा, सुविधाएँ और इनामी राशि शामिल हैं। 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर 42.195 किमी की दौड़ आनंद भवन से शुरू होकर मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में समाप्त होगी। मैराथन को सुरक्षित बनाने के लिए 1500 से ज़्यादा अधिकारी तैनात किए गए हैं।

    Indira Marathon 2025 प्रयागराज में इंदिरा मैराथन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Indira Marathon 2025 को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित मैराथन में शुमार अखिल भारतीय प्राइजमनी इंदिरा मैराथन की तैयारियां जोरों पर हैं। सोमवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा विकास भवन सभागार में मैराथन की पूरी रूपरेखा जारी करेंगे। इसमें रूट, सुरक्षा व्यवस्था, सुविधाएं, इनामी राशि, उद्घाटन-समापन कार्यक्रम और खास मेहमानों की जानकारी दी जाएगी।

    42.195 किमी की दौड़ करेंगे धावक 

    Indira Marathon 2025 40वीं इंदिरा मैराथन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर यह ऐतिहासिक मैराथन होगी। सुबह 6 बजे आनंद भवन के सामने से फुल मैराथन (42.195 किमी) की दौड़ शुरू होगी और भव्य समापन मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में होगा। यह वही रूट है जिस पर पिछले कई सालों से धावक दौड़ते आए हैं और जिसे देखने के लिए शहर की सड़कों पर हजारों लोग जुटते हैं।

    1500 से ज्यादा अफसर और खेल अधिकारी बुलाए गए 

    Indira Marathon 2025 मैराथन को बेदाग और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। पूरे देश से 1500 से ज्यादा अफसर और खेल अधिकारी बुलाए गए हैं। अलग-अलग जिलों में तैनात राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी बतौर अफसर ड्यूटी के लिए पत्र भेज दिया गया है। 18 नवंबर से ये सभी प्रयागराज पहुंचने लगेंगे और इन्हीं की निगरानी में पूरा आयोजन होगा।

    इनामी राशि, मेडल ट्राफी व सर्टिफिकेट दिए जाएंगे

    हर बार की तरह इस बार भी लाखों रुपये की इनामी राशि, मेडल, ट्राफी और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। देश-विदेश के टाप धावक हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि यह मैराथन अब तक की सबसे शानदार और व्यवस्थित होगी। इंदिरा मैराथन सिर्फ एक दौड़ नहीं, देश की खेल भावना और इंदिरा गांधी के प्रति श्रद्धांजलि का प्रतीक है।

