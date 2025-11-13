Indira Marathon 2025 : धावकों को मिलने लगा मुंबई से आया अत्याधुनिक चिप वाला विब नंबर, दौड़ शुरू होते ही सक्रिय हो जाएगी चिप
Indira Marathon 2025 प्रयागराज में 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती पर 40वीं इंदिरा मैराथन का आयोजन किया जाएगा। धावकों को मुंबई से आई चिप वाले बिब नंबर दिए जा रहे हैं। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में आधार कार्ड दिखाकर पंजीकरण किया जा रहा है। यह चिप आनंद भवन के सामने सक्रिय होगी, जिससे समय की सटीक रिकॉर्डिंग हो सकेगी। अब तक 200 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Indira Marathon 2025 संगम नगरी में 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्मतिथि पर आयोजित होने वाली 40वीं इंदिरा मैराथन की तैयारियां जोरों पर हैं। अच्छी खबर यह है कि गुरुवार से धावकों को मुंबई से मंगवाए गए अत्याधुनिक चिप वाले बिब नंबर मिलने शुरू हो गए हैं। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में खुले विशेष काउंटर पर आधार कार्ड दिखाते ही पंजीकरण हो जा रहा है। फिर तुरंत चिप वाला बिब नंबर दिया जा रहा है। गुरुवार को सुबह से ही धावकों की लाइन लगी रही।
आनंद भवन के सामने स्टार्टिंग प्वाइंट पर ही सक्रिय
Indira Marathon 2025 यह चिप 19 नवंबर को आनंद भवन के सामने स्टार्टिंग प्वाइंट पर ही सक्रिय हो जाएगी। इससे हर धावक का समय सेकंड की सटीकता से रिकार्ड होगा। कोई धांधली नहीं, परफार्मेंस पूरी तरह पारदर्शी। अंतरराष्ट्रीय स्तर की यह फुल मैराथन 42.195 किलोमीटर लंबी है। देश भर से 500 से ज्यादा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय धावक हिस्सा लेंगे।
चिप्स धावकों को रियल टाइम ट्रैकिंग देंगी
क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी प्रेम कुमार ने बताया कि मुंबई से आई ये चिप्स धावकों को रियल टाइम ट्रैकिंग देंगी। स्टेडियम में आफलाइन पंजीकरण के लिए सिर्फ आधार कार्ड लाएं, बिब नंबर तुरंत मिलेगा।” घर बैठे पंजीकरण चाहें तो आधिकारिक वेबसाइट indiramarathon.co.in से फार्म डाउनलोड कर indiramarathonprayagraj@gmail.com पर भेजें।
अब तक 200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके
Indira Marathon 2025 सेना के धावकों को सीधा प्रवेश मिलेगा। अब तक 200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 16-17 नवंबर को प्रेस कान्फ्रेंस में मैराथन की पूरी रूपरेखा जारी होगी। प्रयागराज की सड़कों पर ठंडी सुबह में सैकड़ों पैरों की थाप गूंजेगी, आनंद भवन से शुरूआत, स्टेडियम में फिनिश होगी।
कल मार्किंग हो जाएगी पूरी
Indira Marathon 2025 मैराथन रूट पर मार्किंग की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। गुरुवार मार्किंग का कार्य 36 किलोमीटर तक पूरा हो गया। 14 नवंबर को शाम तक पूरे रूट पर मार्किंग हो जाएगी। हर ढाई किलोमीटर पर जलपान बूथ, मेडिकल मदद हर मोड़ पर होगा। 17 नवंबर को यूपी एथलेटिक्स एसोसिएशन की टीम रूट का निरीक्षण करेगी और आयोजन पर अपनी मुहर लगाएगी।
