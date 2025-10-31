Indira Gandhi Death Anniversary : प्रमोद तिवारी बोले- इंदिरा गांधी ने रखी थी मजबूत भारत की आधारशिला, प्रयागराज में किया नमन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को नमन किया गया। ऐतिहासिक आनंद भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें शहर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने भी पूर्व पीएम को नमन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूर्व पीएम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि प्रमोद तिवारी ने भारत रत्न पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्हें विश्व शांति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी गुट निरपेक्ष आंदोलन की नेता थीं। उन्होंने मजबूत भारत की आधारशिला रखी थी।

इंदिरा गांधी ने विश्व की राजनीति पर अमित छाप छोड़ी स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत कम ही लोग ऐसे हुए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया की राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी है। इंदिरा गांधी भी एक ऐसा ही नाम है, जिन्हें उनके निर्भीक फैसलों और दृढ़निश्चय के चलते ‘लौह महिला’ कहा जाता है।