Indian Railway News : प्रयागराज एक्सप्रेस साढ़े 3 घंटे, हमसफर सवा 4 घंटे और मगध, शिवगंगा 4-4 घंटे लेट पहुंची जंक्शन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Indian Railways Running Status प्रयागराज और आस-पास के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से कोहरे का भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा और गहरा असर रेल यातायात पर पड़ा है। दिल्ली-हावड़ा रेल रूट, जो उत्तर भारत की जीवनरेखा माना जाता है, पिछले चार दिनों से पूरी तरह बेपटरी हो गया है। कोहरे की घनी चादर ने ट्रेनों की रफ्तार पर इस कदर ब्रेक लगाया है कि प्रीमियम और वीआईपी ट्रेनें भी घंटों की देरी से चल रही हैं।

निर्धारित समय पर नहीं पहुंच रहीं ट्रेनें शुक्रवार की सुबह भले ही प्रयागराज शहर के भीतर कोहरा कुछ कम रहा लेकिन अलीगढ़, कानपुर और फतेहपुर जिलों में स्थिति इसके उलट रही। वहां दृश्यता (विजिबिलिटी) बेहद कम होने के कारण लोको पायलट को सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों को बहुत धीमी गति से चलाना पड़ रहा है। यही कारण है कि दिल्ली से प्रयागराज आने वाली कोई भी ट्रेन अपने निर्धारित समय पर स्टेशन नहीं पहुंच सकी।

सुपरफास्ट भी 4-4 घंटे लेट पहुंचीं प्रयागराज जंक्शन यात्रियों के बीच सबसे लोकप्रिय मानी जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस, जो सामान्य दिनों में सुबह सात बजे तक प्रयागराज जंक्शन पहुंच जाती है, शुक्रवार को साढ़े तीन घंटे की देरी से सुबह साढ़े 10 बजे पहुंची। इसी तरह, आनंद विहार से आने वाली हमसफर एक्सप्रेस अपने तय समय सुबह 6:20 के बजाय 10:34 पर पहुंची। लंबी दूरी की अन्य प्रमुख ट्रेनों जैसे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस की हालत भी खराब रही, जो करीब साढ़े चार घंटे की देरी से रेंगती नजर आईं। शिव गंगा और रीवा सुपरफास्ट जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी चार-चार घंटे विलंबित रहीं।