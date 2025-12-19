Indian Railway News : प्रयागराज एक्सप्रेस साढ़े 3 घंटे, हमसफर सवा 4 घंटे और मगध, शिवगंगा 4-4 घंटे लेट पहुंची जंक्शन
Indian railways news दिल्ली-हावड़ा रूट पर कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे यात्री परेशान हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर, मगध और श ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Indian Railways Running Status प्रयागराज और आस-पास के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से कोहरे का भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा और गहरा असर रेल यातायात पर पड़ा है। दिल्ली-हावड़ा रेल रूट, जो उत्तर भारत की जीवनरेखा माना जाता है, पिछले चार दिनों से पूरी तरह बेपटरी हो गया है। कोहरे की घनी चादर ने ट्रेनों की रफ्तार पर इस कदर ब्रेक लगाया है कि प्रीमियम और वीआईपी ट्रेनें भी घंटों की देरी से चल रही हैं।
निर्धारित समय पर नहीं पहुंच रहीं ट्रेनें
शुक्रवार की सुबह भले ही प्रयागराज शहर के भीतर कोहरा कुछ कम रहा लेकिन अलीगढ़, कानपुर और फतेहपुर जिलों में स्थिति इसके उलट रही। वहां दृश्यता (विजिबिलिटी) बेहद कम होने के कारण लोको पायलट को सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों को बहुत धीमी गति से चलाना पड़ रहा है। यही कारण है कि दिल्ली से प्रयागराज आने वाली कोई भी ट्रेन अपने निर्धारित समय पर स्टेशन नहीं पहुंच सकी।
सुपरफास्ट भी 4-4 घंटे लेट पहुंचीं प्रयागराज जंक्शन
यात्रियों के बीच सबसे लोकप्रिय मानी जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस, जो सामान्य दिनों में सुबह सात बजे तक प्रयागराज जंक्शन पहुंच जाती है, शुक्रवार को साढ़े तीन घंटे की देरी से सुबह साढ़े 10 बजे पहुंची। इसी तरह, आनंद विहार से आने वाली हमसफर एक्सप्रेस अपने तय समय सुबह 6:20 के बजाय 10:34 पर पहुंची। लंबी दूरी की अन्य प्रमुख ट्रेनों जैसे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस की हालत भी खराब रही, जो करीब साढ़े चार घंटे की देरी से रेंगती नजर आईं। शिव गंगा और रीवा सुपरफास्ट जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी चार-चार घंटे विलंबित रहीं।
ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों की बढ़ी मुसीबत
ट्रेनों की इस लेटलतीफी ने यात्रियों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। भीषण ठंड के बीच छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ प्लेटफार्म पर घंटों इंतजार करना लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए कोहरे के दौरान गति सीमा निर्धारित की गई है। आने वाले दिनों में यदि मौसम के मिजाज में सुधार नहीं हुआ, तो रेल संचालन की यह बाधा जारी रह सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।