    Gyanvapi Wuzukhana Survey Case : इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी वुजुखाना सर्वेक्षण मामले में अब 16 जनवरी को होगी सुनवाई

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    Gyanvapi Wuzukhana Survey Case इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी वुजुखाना सर्वेक्षण मामले की अगली सुनवाई अब 16 जनवरी को होगी। राखी सिंह की सिविल पुनरीक ...और पढ़ें

    Gyanvapi Wuzukhana Survey Case ज्ञानवापी वुजुखाना मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की तिथि नियत की गई है।

    प्रयागराज। Gyanvapi Wazukhana Survey Case वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद स्थित कथित वुजुखाना के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( एएसआइ) से सर्व कराने संबंधी मांग को लेकर दायर राखी सिंह की सिविल पुनरीक्षण याचिका पर अब 16 जनवरी 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।

    याची के अधिवक्ता ने दी जानकारी 

    Gyanvapi Wazukhana Survey Case याची के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने इस संबंध में बताया कि न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में मामला टेक अप तो हुआ लेकिन यह बताए जाने पर कि अभी सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर 2024 का वह आदेश प्रभावी है, जिसमें अदालतों को सर्वे संबंधित किसी भी प्रकार का निर्देश देने पर रोक लगाई गई है, कोर्ट ने अगली तिथि नियत कर दी।

    वाराणसी की अदालत के आदेश को दी गई है चुनौती 

    Gyanvapi Wazukhana Survey Case उल्लेखनीय है कि राखी सिंह ने वाराणसी की अदालत की ओर से अक्टूबर 2023 में दिए गए उस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी।

