Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gyanvapi Wuzukhana Survey Case : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी वुजुखाना सर्वे मामले में अब 10 नवंबर को सुनवाई होगी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:55 PM (IST)

    Gyanvapi Wuzukhana Survey Case इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्ञानवापी वुजुखाना सर्वे मामले में सुनवाई की अगली तारीख तय की है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के स्थगनादेश के संबंध में जानकारी मांगी। कोर्ट ने अगली डेट 10 नवंबर तय की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण में सुनवाई की तिथि चार नवंबर को है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Gyanvapi Wuzukhana Survey Case इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी वजूखाना सर्वे:मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय की।

    प्रयागराज। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित कथित वुजुखाने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( एएसआई) से वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने संबंधी राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की है। अब 10 नवंबर को सुनवाई होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार को भोजनावकाश के बाद जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई तो न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के स्थगनादेश के संबंध में जानकारी मांगी। पक्षों ने जब यह बताया कि 12 दिसंबर 2024 का वह स्थगनादेश अभी प्रभावी है जिसमें किसी भी अदालत को किसी भी तरह के अंतरिम अथवा अंतिम सर्वे आदेश देने पर रोक लगाई गई है।

    यह भी पढ़ें- छावनी परिषद प्रयागराज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम का फर्जी आदेश... फील्ड मार्शल पद पर दें नौकरी, एक गलती से खोली पोल

    इस पर कोर्ट ने चार नवंबर की डेट तय की। मस्जिद पक्ष ने बताया कि चार नवंबर को ज्ञानवापी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तिथि तय है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली डेट की तारीख 10 नवंबर तय कर दी।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज नगर निगम में 1.44 करोड़ की हेराफेरी, कंप्यूटर आपरेटरों ने गृहकर वसूले पर कोष में नहीं जमा किए रुपये, FIR दर्ज

    याची के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का स्थगनादेश निष्प्रभावी होने की दशा में ही प्रकरण सुना जा सकेगा। हम लोगों की कोशिश है कि यथाशीघ्र ऐसा हो ताकि उच्च न्यायालय निर्णय दे सके और स्थल के धार्मिक चरित्र को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके। पूर्व में ( 23 सितंबर को) विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील की बीमारी के चलते हुई सुनवाई टाल दी गई थी।