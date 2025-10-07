Gyanvapi Wuzukhana Survey Case : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी वुजुखाना सर्वे मामले में अब 10 नवंबर को सुनवाई होगी

Gyanvapi Wuzukhana Survey Case इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्ञानवापी वुजुखाना सर्वे मामले में सुनवाई की अगली तारीख तय की है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के स्थगनादेश के संबंध में जानकारी मांगी। कोर्ट ने अगली डेट 10 नवंबर तय की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण में सुनवाई की तिथि चार नवंबर को है।

प्रयागराज। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित कथित वुजुखाने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( एएसआई) से वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने संबंधी राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की है। अब 10 नवंबर को सुनवाई होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें