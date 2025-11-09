Language
    प्रयागराज महाकुंभ में 200 यात्रियों के गायब 40 लाख के मोबाइल बरामद, GRP ने सर्विलांस के जरिए किया था ट्रेस

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:09 PM (IST)

    प्रयागराज महाकुंभ में जीआरपी ने 40 लाख रुपये के गायब हुए 200 मोबाइल फोन बरामद किए। उत्तराखंड से सोनभद्र तक के यात्रियों को उनके फोन लौटाए गए, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। यात्रियों ने जीआरपी को धन्यवाद दिया। पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रशांत वर्मा ने बताया कि चोरियों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुम हुए मोबाइलों को सर्विलांस पर रखकर बरामद किया गया।

    Hero Image

    प्रयागराज जंक्शन पर अलीगढ़ के जितेंद्र सिंह यादव को खोया मोबाइल लौटते जीआरपी इंस्पेक्टर अकलेश कुमार। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज जंक्शन पर महाकुंभ की रौनक के बीच चोरी हुए मोबाइल फोन अब यात्रियों के चेहरों पर मुस्कान लौटा रहे हैं। जीआरपी ने अभियान चलाकर उत्तराखंड से सोनभद्र तक के विभिन्न शहरों से आए करीब 200 यात्रियों के गुम या चोरी हुए मोबाइल बरामद कर लौटाए। इनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपये बताई जाती है।

    लिखापढ़ी के बाद लौटाए मोबाइल 

    रविवार को वे यात्री जीआरपी थाने पहुंचे, जिनके मोबाइल चोरी हुए थे। लिखापढ़ी पूरी करने के बाद अपने कीमती फोन हाथ में वापस देख खुशी से झूम उठे। सोनभद्र की लाली देवी ने बताया कि जंक्शन पर भयंकर भीड़ थी। एक लड़का मेरा मोबाइल छीनकर भाग गया। कुछ कर नहीं पाई। जीआरपी को धन्यवाद, अब मैं बहुत खुश हूं।

    हंडिया के प्रभात से रामबाग में चोरी हुआ था मोबाइल

    हंडिया के प्रभात पांडेय रामबाग में आराम कर रहे थे। हल्की नींद में ही चोर फोन ले उड़ा। अब मिलने पर राहत की सांस ली। प्रतापगढ़ के राजेश कुमार तिवारी की पत्नी थाने आईं। बोलीं, वृंदावन से घर लौट रहे थे। आगरा में स्लीपर कोच में फोन चोरी हो गया। पति नहीं आ सके, तो मैं लेने आई। इंदौर के गर्वित राजपूत का फोन छीन लिया गया था। उनके मित्र संजय जंक्शन पहुंचे और फोन लेकर खुश हुए।

    उत्तराखंड से मोबाइल लेने पहुंचे 

    उत्तराखंड के पुष्पेंद्र के भाई का मोबाइल महाकुंभ में गायब हो गया। जीआरपी का फोन आया तो वे दौड़े चले आए। अलीगढ़ के जितेंद्र सिंह यादव तो हैरान रह गए। नवंबर 2023 में नया फोन खरीदा था, सात दिन बाद ही जंक्शन पर गुम हो गया। तीन साल बाद मिला तो बोले, बहुत खुश हूं, जीआरपी कमाल की है।

    चोरियों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा

    पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रशांत वर्मा ने बताया कि रेलवे स्टेशन, सर्कुलेटिंग एरिया और ट्रेनों में बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिन यात्रियों ने मोबाइल गुम होने की शिकायत की थी, उन्हें सर्विलांस पर डाला गया। जैसे ही फोन एक्टिव होते, टीम तुरंत यूजर तक पहुंच जाती। महाकुंभ से पहले और दौरान गायब हुए सैकड़ों फोन इसी तरह ट्रेस किए गए।

    मोबाइल बरामदगी करने वाली टीम सदस्य 

    बरामदगी में अहम भूमिका निभाने वाली टीम में थाना प्रभारी अकलेश कुमार सिंह, निरीक्षक सोनू कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश कुमार वर्मा, उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव, हेड कांस्टेबल मिथिलेश और कांस्टेबल मोहम्मद इरफान खान शामिल रहे।

