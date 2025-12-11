कार से टकराकर ज्वलनशील गैस टैंकर में रिसाव से अफरा-तफरी, दमकल कर्मियों ने दो घंटे मशक्कत के बाद स्थिति नियंत्रित की
प्रयागराज के थरवई में दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया। एक ज्वलनशील गैस टैंकर में कार से टक्कर के बाद रिसाव शुरू हो गया, जिससे अफरा- ...और पढ़ें
संसू, थरवई, प्रयागराज। गंगापार के थरवई क्षेत्र स्थित कोलकाता-दिलली नेशनल हाईवे पर गुरुवार दोपहर बड़ा हादसा टल गया। बेरुई गांव मजरा अल्पी का पूरा के सामने बनारस की ओर जा रहा ज्वलनशील गैस से भरा टैंकर पीछे से आई अनियंत्रित कार की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे गैस का तेज रिसाव शुरू हो गया। पुलिस ने उस स्थान को घेर कर लोगों को उधर जाने से रोक दिया। इसके बाद फायर कर्मियों ने गैस रिसाव बंद किया।
एनडीआरएपफ व हाईवे सेफ्टी टीम पहंची
घटना की जानकारी मिलने पर थरवई पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ और हाईवे के सेफ्टी मैनेजर अभिषेक यादव भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते आधा दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियां हाईवे पर पहुंच गई बचावकर्मियों ने तत्काल पानी की बौछार शुरू कर गैस के प्रभाव को कम किया।
कार सवार को हल्की चोट लगी
दो घंटे की मशक्कत के बाद गैस रिसाव पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। हादसा होते ही टैंकर चालक और कार सवार वाहन से उतरकर सुरक्षित स्थान पर चले गए। कार सवार को हल्की चोट आई है। एहतियातन हाईवे के दोनों ओर यातायात करीब दो घंटे तक रोका गया। स्थिति सामान्य होने के बाद पुलिस ने हाइवे मार्ग को चालू कराया गया समय रहते राहत और बचाव कार्य शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।